'Erdoğan Burger' restoran kapattı!

Almanya’nın Köln kentinde bir süre önce menüye ‘Keçi peynirli Erdoğan Burger’ ekleyen Urban Burgery adlı restoran sahibinin, sosyal medya üzerinden gelen tehditler üzerine işyerini kapatmak zorunda kaldığı bildirildi.

Die Welt’ten Caroline Stern’in haberine göre, Alman ZDF kanalında komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 'hiciv' üretirken kullandığı keçi figürünü Alman mutfağında kullanan işletmenin, Erdoğan yandaşları tarafından tehdit edildiği bildirildi. İşletmenin önce 1 Mayıs’ta bazı ‘eksik malzemeler nedeniyle kapatıldığı, daha sonra ise tehditlerden dolayı tamamen kapatılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

“Çalışanlarımızın güvenliği garanti altına almalıyız”

‘Urban Burgery’ adlı restoranın internet sayfasında ise şu ifadelere yer verildi: "Bugün işletmemizin Erdoğan yandaşları tarafından somut bir biçimde tehdit edilmesinden dolayı dükkanımız kapatılmak zorunda kalınmıştır. Bu tehditlerden dolayı burada çalışan işçilerimizin güvenliğini garanti altına almaya söz veremeyiz."

‘Urban Burgery’ adlı işletmenin sahibi Alman Jörg Thiemann ise demokrasi, hukuk devleti ve kişi haklarına düşman olan kişilere karşı sessiz kalmak istemediklerini belirtti. İşletmenin ne zaman tekrar açılacağı konusunda ise henüz tarih verilmedi.