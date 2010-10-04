Erdoğan: Bunlar suç duyurusu niteliğinde

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal ve Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili hiçbir şeyin gizli kalmaması gerektiğini belirterek, "Ergeç bunların ortaya çıkmasında çok çok büyük faydalar olduğuna inanıyorum." dedi.



Erdoğan, Bulgaristan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Jandarma Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle yıllar sonra gelen açıklamaları ve itirafları nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya Erdoğan şu cevabı verdi:





"Bunlar suç duyurusu niteliğindedir"



"Konuyla ilgili benim daha önce bir açıklamam oldu. Bütün bu medyaya sızmış olanlar aslında bana göre suç duyurusu niteliğindedir. Bu suç duyurusu noktasında 'yargının devreye girmesi gerekir' dedim. Nitekim yargı şu anda devreye girmiş vaziyette. Ahmet Özal beyi davet ettiler, kendisini dinlediler. Merhum Bitlis'le de ilgili sürecin takip edildiğini biliyorum. Bizler de takipçisi olacağımızı daha önce de söylemiştik. Çünkü bu tür şeylerde hiçbir şeyin gizli kapalı kalmaması gerekir. Ergeç bunların ortaya çıkmasında çok çok büyük faydalar olduğuna inanıyorum. Hele hele ordumuzda saygın bir yere gelmiş insanın gerçekten böyle bir suikaste mi, bir bombalama neticesinde mi veya farklı bir şekilde mi, düşürülüp düşürülmedi mi, bunun bir defa ortaya çıkması gerekir.



Merhum Özal'ın ölümüyle de ilgili gerçekten orda da Ahmet Bey'in ifade ettiği bunların ortaya çıkarılmasında, birçok insanın bu noktada geçmiş ve gelecek arasında konumunu değerlendirmesi bakımından çok büyük önem ifade ediyor. Ülkemizde siyaseti değerlendirirken, yargıyı değerlendirirken, ordumuzun geçmişini, bugünü ve geleceğini değerlendirirken bunların hepsi bizim elimizde birer doküman olarak bulunacaktır. Ve tarihimizde biz böyle yazıyoruz, geleceğe de bu şekilde nakledeceğiz. O bakımdan bunlar çok çok önemli diye düşünüyorum."





