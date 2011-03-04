Erdoğan: Bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil

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Erdoğan, Ergenekon soruşturması kapsamında bugün gerçekleşen gözaltılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Bugünkü gözaltı olayı her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil. Bu savcılığın talebi üzere güvenlik teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın o verilen talimatı yerine getirmesi olayıdır. Burada, şüphesiz ki savcılık herhalde bazı bilgilerden, bazı belgelerden hareketle böyle bir adımı atıyor'' dedi.