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Erdoğan: Bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gözaltılarla ilgili, "Her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil'' dedi.

04 Mart 2011 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen "Ergenekon" gözaltılarıyla ilgili, ''Bugünkü gözaltı olayı her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil'' dedi.   


Erdoğan, Ergenekon soruşturması kapsamında bugün gerçekleşen gözaltılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Bugünkü gözaltı olayı her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil. Bu savcılığın talebi üzere güvenlik teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın o verilen talimatı yerine getirmesi olayıdır. Burada, şüphesiz ki savcılık herhalde bazı bilgilerden, bazı belgelerden hareketle böyle bir adımı atıyor'' dedi.

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