Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nun önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşması öncesi AKP'nin seçim şarkısı da ilk kez vatandaşlara dinletildi. Cumhurbaşkanı burada, "Hak ve özgürlükler bizimle geldi" dedi. Kürtlere yönelik olarak konuşan Erdoğan, "Bunlar bir de parti kurarak benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler" diye konuştu.

Salonda, Ceyhun Çelikten tarafından seslendirilen AKP'nin seçim şarkısı 'Er oğlu Erdoğan' çalındı. Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor. Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."

Erdoğan salon dışındakilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Kongre salonu sizleri almıyor maşaallah. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin Genel Merkez Gençlik Kongresi'ne gelen siz değerli kardeşlerimi, gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız.

İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yola çıkarken böyle demiştik. 16 yıl önce böyle demiştik, şimdi yine böyle diyoruz. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3 buçuk kat büyüttük. Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Başörtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız. Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu.

Benim şimdi sizlerden bir ricam var. Nedir o? Bizim rabiamızı biliyoruz değil mi? Biz 81 milyon milleti bir görüyoruz. Neden, bizi yaratan Allah hepimizi bir görüyor da ondan. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak, tehditlerle benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu'yu atık su kanalları gibi böldüler. Parçaladılar. Derslerini verdik mi? Verdik. İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Girdik. Bu milletin huzuruna kast edenlere buraları zindan ederiz, zindan. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz.