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Erdoğan: Bundan sonrası konuşulmaz, uygulanır

Hakkari’de 7 askerin şehit olduğu saldırıyı değerlendiren Başbakan Erdoğan, süreci sabırla devam ettirdiklerini söyledi.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari’de 7 askerin şehit olduğu saldırıyı değerlendiren Başbakan Erdoğan, süreci sabırla devam ettirdiklerini belirterek “Terörle arasına mesafe koymayanlar bedelini ödeyecek. Bundan sonra konuşulmaz, uygulanır” dedi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari-Çukurca karayolunda yapılan saldırıda şehit olan 7 askerle ilgili olayı değerlendirdi.


"Artık sabrımızın bittiği yerdeyiz" diye sözlerine başlayan Erdoğan "Terörle arasına mesafe koymayanlar bedelini ödeyecek" dedi.


Bir gazetecinin ''Sözün bittiği yerde misiniz?'' şeklindeki sorusuna ''Ramazanla ilgili sabrımız bitmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz'' karşılığını verdi. Başbakan, "Bundan sonra konuşulmaz uygulanır. artık her şeyi olunca göreceğiz" diye konuştu.


Şehit askerler için başsağlığı dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:


“Biz bu mana dolu ramazan ayı içinde özellikle sabırla devam ettiğimiz bir süreci, bu yaşanan olaylarla, bu mübarek ayda gölgelenmesini istemezdik ama ne yazık ki terör böyle acımasız, dini, milleti, ırkı, vatanı olmayan bir olay, bir fenomen.”

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