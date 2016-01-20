Erdoğan: Bundan sonraki süreçte ne terör örgütü, ne de partisi muhatap alınacak, o iş bitti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran sonrası askıya alınan, 1 Kasım seçimi sonrası bitme noktasına gelen çözüm sürecine ilişkin olarak, "Bundan sonraki süreçte ne terör örgütü ne de partisi asla muhatap alınacaktır, o iş bitmiştir" açıklaması yaptı. "Terör örgütü içindeki gençlere sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Gelin yol yakınken bu hatadan dönün" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 19. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Bunlar sadece vicdansız değil,

aynı zamanda ahlak yoksunu!"

Siyasetçi millete efendi olmaya değil hizmetçi olmaya gelirse değer kazanır. Akademisyen dediğinde özgün bilimsel çalışmaları ile konuşur bu bildirici güruhun çoğunun ne ülkemize ne de insanlığa katkılarının olduğunu duymadık görmedik. Böyle bir terör örgütünün yanında yer alıyor musun almıyor musun? Ülkemizde akademi dünyasının bu derece çoraklaşmasının sebebini bu tür vasilerle çok daha iyi anlıyoruz. Bunların ağababaları da böyleydi. İsimler değişiyor ama zihniyet aydın. Bunları eleştirince düşünce özgürlüğü diye feryada başlıyorlar siz eleştirince düşünce özgürlüğü ben eleştirince düşünce özgürlüğüne saldırı. Birazcık aydın namusu taşıyan eleştirmek kadar eleştiriyi de hazmeder. Bunlar sadece vicdansız değil, aynı zamanda ahlak yoksunu.

Bunlar öyle İstanbul'daki gibi propaganda için değil, gerçekten ekmek almaya giden Fırat'ı katlettiler.

Akademisyen diyen kişiler çalışmalarıyla konuşur. Bu bildirimci güruhun hiçbir karşılığı yok. Ne ülkemize, ne insanlığa hiçbir katkılarını duymadık, görmedik. Velev ki atmış olsun, önemli olan şimdi terör örgütünün yanında mısın, değil misin? Akademi dünyasının bu derece verimsiz hale gelmesinin sebebini anlıyoruz.

Bunların ağababaları da öyleydi. Osmanlı devrinde Osmanlı düşmanı, Milli Mücadele döneminde düşman olmak... Devir değişiyor ama zihniyet aynı. Siz eleştirince düşünce özgürlüğü, ben eleştirince düşünce özgürlüğüne saldırı. Bunlar sadece vicdansız değil, ahlak yoksun da.

"Yediğin ekmeğe saygın olsun "

Hiçbir şeye değilse bile yediğini ekmeğe saygınız olsun. Onları destekleyenlere de sormak istiyorum; siz Türkiye'nin birliği beraberliğinden yana mısınız, değil misiniz? Yana iseniz, terör örgütünün jargonuyla konuşuyorsunuz? Ciğeri 5 para etmez terör örgütüne arka çıkmak yakışır mı? Bunun adı eleştiri değil ki, bunun adı terör örgütü propagandası. Elbette bu güruhtan hakkaniyetli cevap gelmeyeceğini biliyorum, bunların kalpleri mühürlü.

"Bu zihniyetten tiksiniyorum"

Şöyle bir görüş var: "Terör örgütü sivilleri hedef almamalı ama askere, polise istediği gibi saldırabilir." Bunları söyleyenler de insanlıktan nasibini almamış, beterin de beteridir. Asker, polis, korucu insan değil mi? Bunlar sizin hedef tahtanız mı? Bunlar kime hizmet veriyorlar, kimin can ve mal güvenliği, eğitimi, sağlığı için görev yapıyorlar? Kendince akademik veya siyasi fetva veren bu zihniyetten tiksiniyorum. Herkes meşrebine, karakterine uyan işi yapacak. Bunlar ihanet çukurunda çırpınacak. Biz de ülkemizin geleceği için çalışacağız.

"Ne terör örgütü, ne de partisi

muhatap alınacak, o iş bitti!"

Önümüzdeki süreçte ne bölücü terör örgütü ne de onun güdümündeki parti ve diğer yapılar asla muhatap alınmayacaktır, o iş bitmiştir.



Terör örgütünün kamu görevlilerine saldırmasına kendince akademik veya siyasi fetva veren, sivillerin öldürülmesini ise 'yapmasa iyi olur' diye karşılayan bu zihniyetten, açık söylüyorum, tiksiniyorum. Herkes meşrebine, karakterine, şahsiyetine uyan işi yapacak. Bunlar, içlerinde bulundukları ihanet çukurunda çırpınacak. Bunu iyi bilelim. Biz de ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışacak, gayret edeceğiz.



Bunlar örgütüyle milletvekiliyle belediyeleri ile yaptıklarını adalete hesap verecekler. Biz de bölgeyi milletimizle ayağa kaldıracağız. Vatandaşımızla oturup bu meselenin çözümü için oturup gerekeni yapacağız. Sayın Başbakan bir açıklama yaptı Hakkâri ve Şırnak illerinin merkezleri taşınacak. Çünkü şehir yapılanmasına ne Hakkâri ne de Şırnak uygundu. Şırnak'ın asıl şehir merkezi Cizre'ydi tarihsel olarak. Atılacak bu adımla kentsel bir dönüşümle bu hale dönüşür artık önümüzde başka bir yol haritası yoktu. Elinde silahı olan ve destekleyen bu ihanetin bedelini ödeyecektir. Terör örgütü içindeki gençlere sesleniyorum gelin yol yakınken hatadan dönün. Biz sizleri mahkûm olarak değil ailenize milletimize hayırlı evlatlar olarak görmek istiyoruz. Yüzündeki kırmızı maskelerle değil alnınız açık olarak görmek istiyoruz. Elinize tutuşturulan silahlarla değil bilgisayarlarla görmek istiyoruz. Sevgili milletim bizim mücadelemiz Kürt kardeşlerimiz ile değil terör ve teröristlerledir.