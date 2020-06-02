Erdoğan bugün MGK toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir İstanbul’da sürdürdüğü çalışmalarına yeniden Ankara’da devam ederken Beştepe’de de normalleşme adımları atılacak. Erdoğan’ın yurt dışına ve il ziyaretlerine ise bir süre daha katılmaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de bugün sosyal mesafeli MGK toplantısına başkanlık yapacak.

Beştepe’de bir süre daha tedbirler kapsamında geniş katılımlı ve kalabalık toplantılar/etkinlikler yapılmaması planlanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, sonbahara kadar Erdoğan’ın sadece zorunlu kabullerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ile AKP Genel Merkezi’ndeki kabine, MGK, MYK, MKYK gibi toplantılara sosyal mesafeli, maskeli ve kontrollü şekilde başkanlık etmesi öngörülüyor.

Erdoğan’ın il, ilçe kongreleri gibi toplantılara ise bir süre daha videokonferans yoluyla bağlanarak teşkilata seslenmesi bekleniyor.

Zorunlu haller dışında Cumhurbaşkanlığı’na ziyaretçi kabul edilmeyecek. Tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı salonlarında da risk geçene kadar program yapılmaması planlanıyor. Kontrollü şekilde açılan Beştepe Millet Kütüphanesi’nde çocuk ve gençlik kütüphanesi kapalı olacak. Koronavirüs öncesinde 24 saat esasına göre çalışan kütüphane, cumartesi ve pazar günleri de hizmet vermeyecek. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde de toplu etkinlik ve program yapılmayacak.