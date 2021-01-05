Erdoğan, bugün Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine geldi. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti.

İki lider daha sonra eve geçerek, görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulundu.

Erdoğan Bahçeli'nin evinden 15.14 sıralarında ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Öte yandan Erdoğan, 30 Aralık’ta da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüşmüş, görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmamıştı. Bu görüşmenin ertesi günü de Erdoğan ve Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan’ın Bahçeli’ye yeni yıl tebriğinde bulunduğu belirtilirken güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirilmişti.

Bugün bir saatten fazla süren ziyarette ikilinin neler konuştuğu merak konusu oldu.