Erdoğan, bugün AKP'ye üye oluyor; genel başkanlık için olağanüstü kongre 21 Mayıs'ta

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) 21 Mayıs'ta gerçekleşmesi öngörülen olağanüstü kongre tarihini oyladı ve oy birliğiyle durumu kesinleştirdi. Ayrıca, MKYK toplantısından sonra açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün partiye geri dönüş yapacağını duyurdu.

Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, olağanüstü kongre tarihi 21 Mayıs olarak belirlenmişti. AKP MKYK, bu kararı onayladı. Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin kabulünün ardından yaptığı açıklamada "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olması bekleniyor.

Aktay, MYK toplantısından sonra şu açıklamayı yaptı:

"Referandum paketi içerisinde hemen uygulamaya konulan üç tane madde vardı. Bu maddelerden biri HSK'nın teşekkül ettirilmesi. O süreç biliyorsunuz ki Meclis bünyesinde devam edecek. 1 ay içerisinde tamamlanacak. Onun dışında bir madde de vardı. Askeri yargının kaldırılması ve yargının tamamen sivilleştirilmesi. Diğer bir madde,cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesi maddesinin kaldırılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğini yapmakta olduğu parti ile ilişkisini ihya etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın (bugün) partimizle ilişkisinin ihya edilmesi konusunda MKYK karara vardı. Olağanüstü kongreyi 21 Mayıs'ta yapacağız. Tabii, referandum sonuçlarına değindik.

"Değerli arkadaşlar yarın (bugün) düzenlenecek olan tören, kurucu üyeleri, MKYK, milletvekilleri, merkez demokrasi hakem kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, genel merkez kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla yapılacak. 21 Mayıs'ta bir üçüncü olağanüstü kongrenin de kararı alınmış oldu. Gerekli hazırlıklar için düğmeye basıldı. Bu kongre, sayın Başbakanımızın çağrısıyla düzenleniyor. Bu kongrede Cumhurbaşkanımızın partimize genel başkan seçilmesini öngörüyoruz. Bir seçim sürecinden gittik, referandum daha doğrusu. Bu referandum, Türkiye'deki demokrasinin ne kadar iyi işlediğini gösterdi.

"Demokratik ortamının gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi, adil yarış olmuş veya olmamış bütün bunları, bütün eleştirileri bir kenara bıraktığımızda katılım yüzde 80'leri aşıyoruz. Yüzde 51.41, YSK'nın kesin sonuçlarıdır. Biz 'evet' oyu verenleri de, 'hayır' oyu verenleri de kucaklayan bir siyaset anlayışını kabul ediyoruz

Tabii, bu referandumun getireceği sonuçlar bir sistem değişikliği düzeyinde kalmıştır. Bu sistem değişikliği içerisinde, bu oyların hükümete verilmiş olduğunu düşünmüyoruz. Bir cevap olarak verildiğini düşünüyoruz. Yüzde 51.4'ün içerisinde AK Parti'ye ait olduğu halde başka yerlere gitmiş oylar da söz konusu olabiliriz. Biz bunu demokrasilerde normal olan bir durum olarak değerlendiriyoruz. Biz bu sonuçların vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum.

Soru cevap

Efendim 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı alındığını söylediniz. Bu kongrede sadece genel başkan seçimi mi, yoksa MKYK seçimi de olacak mı?

Kararı genel başkanımız değil, MKYK almıştır. Genel başkanımızın çağrısı ve MKYK onayı ile alındı. 21 Mayıs'ta hem MKYK hem de diğer kademelerin yeniden seçimi olacak.

Abdullah Gül veya Ahmet Davutoğlu'nun da katılımı söz konusu olacak mı?

Dediğim gibi herkes davetli. Şahıs olarak herhangi bir kişiye özel olarak bir davet yok. Kurucular kurulu, MKYK, milletvekilleri... Bu toplantıya herkes davetlidir. Herhangi bir şahsa özel olarak bir davet yok.