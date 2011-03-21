Erdoğan, bugün açıklama yapacak!

T24



BRÜKSEL VE ABD

AVRUPA'DA ÇATLAK

Türkiye’nin NATO’nun Libya’ya yönelik operasyonuyla ilgili itirazlarının devam ettiği kaydedilirken, Başbakan Erdoğan, başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren zirve sonrası, Obama ile saat 24.00 sularında bir telefon görüşmesi gerçekleştitdi.ABD Başkanı Obama’dan da aynı saatlerde bir açıklama geldi. "Kaddafi’nin hava gücünü yok ettikten sonra komutayı müttefiklerimize devredeceğiz" diyen Obama, bunun zamanıyla ilgili de, "Önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir" şeklinde konuştu.Başbakan Erdoğan başkanlığındaki Libya zirvesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yer aldığı toplantıya, 15 dakika sonra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da katıldı.Türkiye’nin Libya konsunda izleyeceği tutum masaya yatırılırken, Türkiye’nin NATO'nun Libya operasyonuyla ilgili çekincelerinin, operasyon planlarının gözden geçirilmesi, sivillere verilen zararlar, uçuşa kapalı hava sahasının daraltılması olduğu biliniyor.Erdoğan'la hemen hemen aynı dakikalarda, ABD Başkanı Obama da açıklama yaptı. "Kaddafi’nin hava gücünü yok ettikten sonra komutayı müttefiklerimize devredeceğiz" diyen Obama, bunun zamanıyla ilgili de, "Önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir" şeklinde konuştu.TSİ 16.00’da başlayan ve ara verilen NATO toplantısıyla ilgili gelişmeleri de, NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut aktardı:"Görüş ayrlıkları derinleşirken, sayı da arttı. Türkiye’nin itirazları devam ederken, Almanya da NATO’nun müdahil olmasına karşı çıkıyor. Üçüncü itiraz merkesi ise Fransa. Bu ülke de komuta kontrol kademesinin NATO’ya geçmesine sıcak bakmıyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise sadece NATO şemsiyesi altındaki operasyona katılabilecekleri açıklamaları geldi.Brüksel’de, ABD Başkanı Obama’nın başkentlerle yapacağı telefon görüşmeleri beklenirken, bunlar arasında Ankara, Berlin ve Londra gibi merkezler var.Diplomatik kaynaklar, bugün için mutabakat sağlanmasını zor görürken, bu durumda toplantıya günün ilerleyen saatlerinde devam edileceği belirtiliyor."7 üssünü Libya'ya operasyon yapan ülkelerin kullanımına açan ve harekata 6 Tornado savaş uçağıyla katılan İtalya'nın Dışişleri Bakanı Franco Frattini:Libya operasyonunun NATO komutasına devredilmemesi halinde, İtalya uluslararası koalisyonca üslerin kullanımını yeniden değerlendirecek. Eğer komuta merkezlerinin çoğalması sözkonusu olursa, üslerimizin kontrolünü geri alacağımız bir yöntem üzerinde çalışmalıyız. NATO devreye girmezse başkalarının eylemlerinin İtalya'ya geri tepmemesini güvence altına alacak bir çözüm arayışına gireceğiz.Avupa Birliği dışişleri bakanları, Libya'ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşır ve bu ülkeye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu açıklarken, Libya'ya askeri operasyon konusundaki görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor.Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, uluslararası koalisyonun BM kararıyla Libya'ya hava taarruzunun, özellikle petrol çıkarlarının güdümünde bir 'macera' olduğunu söyledi.AB üyesi olmayan Norveç'in Savunma Bakanı Grete Faremo da, ülkesinin Libya'ya askeri operasyona katılmak için Akdeniz'e gönderdiği altı F-16 savaş uçağının, komuta sorununa açıklık getirilinceye kadar operasyonda görev almayacağını belirtti.