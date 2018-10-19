Erdoğan: Bu yasa hâlâ niye bekliyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayvanlara işkence ederek öldürenlerle ilgili son dönemlerde medyaya yansıyan haberlere dikkat çekerek, “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” dedi. Hükümet, toplumda infial yaratan olayların yaşandığı dönemlerde söz konusu yasayı gündeme getirip hiçbir adım atmamıştı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi alırken, konu Hayvan Hakları Yasası'na geldi. Erdoğan, "Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" dedi.

Erdoğan, hayvanlara işkence yapanlarla ilgili haberleri ve kamuoyunun tepkilerini dile getirerek, "İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle" diyerek tepki gösterdi.

Özhaseki: Hayvanlar orada yaşayamaz

Erdoğan, yasal düzenleme yapılana kadar AKP'li belediyelerin uyarılmasını ve bu konuya özen göstermelerini istedi. Erdoğan, "Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda" dedi. AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bazı belediyelerde hayvan barınağı olmadığını, olanların bazılarının ise çok kötü durumda olduğunu anlattı. Özhaseki, "Bazıları mezarlık gibi, oralarda hayvan yaşamaz" dedi.

Erdoğan bunun üzerine, "Öyle iş olmaz. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı" dedi. Erdoğan, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaların da arttırılmasını istedi.