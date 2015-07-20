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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan: Bu vahşeti işleyenleri lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı

20 Temmuz 2015 19:35


Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde bir açıklama yaptı. Erdoğan “Bugün saat 13.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maalesef bir terör eylemi sonucunda 28 vatandaşımızın ölümü ve bunun yanında ciddi sayıda yaralıların oluşu, bizleri teessüre boğmuştur” dedi.

Erdoğan “Bu vahşeti işleyenleri ben de şahsım olarak, milletim adına lanetliyorum, kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin lanetlenmelidir. Terörün dini, ırkı, milliyeti yoktur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu terör eyleminde ölen 28 vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyor, milletimizin başı sağolsun diliyorum" dedi.

Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41'inci yıldönümü törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs'a gitmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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