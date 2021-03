Erdoğan: Elbette her seçim önemlidir ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, AKP 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"Aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla, bahar aylarında sizlerle yüz yüze hasret gidermeyi hedefliyoruz"

Erdoğan, "Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. İl kongrelerimizi çok daha farklı şekilde yapmayı hedefliyorduk. Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım aylarında birkaç il dışında bu ziyaretlere imkân bulamadık. Aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla, bahar aylarında sizlerle yüz yüze hasret gidermeyi hedefliyoruz." dedi.

"AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üye ile kapatmasından memnuniyet duyuyorum"

Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu bir partidir. AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üye ile kapatmasından memnuniyet duyuyorum. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık hasbihal içerisine girersek, partimizin misyonunu o derece yerine getirmiş oluruz. Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz. AK Parti yöneticisi her gün her an milletimizle birlikte olan kişidir." diye konuştu.

"Bu ülkede tatlı su demokratları var"

Erdoğan, "Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz şartlar ne olursa olsun millete bağımlılığımızı gösteren bir partiyiz. Önümüze hangi engeller çıkarılırsa çıkılsın milli iradeyi el üstünde tutmaktan taviz vermediğimiz gibi icraatları kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bölümünü biz inşa ettik. Sel gider kumu kalır insan ölür eseri kalır. Son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu kutlu çatı altında yapılan vazifenin en büyüğü, milletimizin kalbinden gelen Allah razı olsun ifadesidir." düşüncesini dile getirdi.

"Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık"

Erdoğan, "Geçtiğimiz yılı dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgının sıkıntıları gölgesinde kapattık. Bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla kapatmanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Halen süren yatırımları tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmaya özen verdik." ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Ekonomide güçlü bir yükseliş için reformları geliştiriyoruz"

Küresel ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecini göz önünde bulundurarak ülkemizi yeni döneme hazırlama çalışmalarına giriştik. Her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içindeyiz. Ekonomide güçlü bir yükseliş için reformları geliştiriyoruz. Yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiyoruz. Dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Ortaya koyduğumuz güçlü irade ile bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

"Artık ülkeler cendereye alınamıyor"

Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, saldırıların da arttığı bir gerçektir. Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu bir düzeni sarsıyor. Bölgemizde, başka coğrafyalarda masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde tabii kaynakların yağmalanması için iç savaşlar çıkarılamıyor. Artık ülkeler cendereye alınamıyor.

Kim ne derse desin, ne yaparsa yaparsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir, çıkarlarına zarar verdiği anda ise derhal gözden çıkarabilecek bir yüktür.

"Bizi insan hakları ve özgürlükleri konusunda eleştirilenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyor"

Bizi insan hakları ve özgürlükleri konusunda eleştirilenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Bunların hak ve özgürlük anlayışının sınırları kendi refah ve konforlarının tehdit edildiği yerde biter. Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler, kendi topraklarında en küçük bir eyleme izin vermezler. Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler, işin ucu kendilerine dokunduklarında yasakçılıkta sınır tanımazlar. Bu büyük Türkiye'nin kendi demokratik ve ekonomik önceliklerini belirleme ve bunlara göre adım atma politikasının ne kadar doğru olduğunu gösterir. En zorlu dönemi geride bıraktık. Ektiklerimizin hasılasını toplama vaktidir.

Büyük ve güçlü Türkiye’ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Şimdi buradan tüm illerimize sesleniyorum. Adıyaman, Aydın, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kilis, Manisa ve Mardin ve Muş hep birlikte buna hazır mıyız? Sizlerden farklı coşku bekliyorum. Hep birlikte buna hazır mıyız?

"2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacak"

AK Parti 15 ayı genel seçimine, belediye seçimine, halk oylamasına girmiş, hamd olsun hepsinden birinci olarak çıkmayı başarmıştır. Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hâlâ eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar, vesayetin, darbenin, terörün, sefaletin hakim olduğu günleri geri getirmek isteyenler var güçleriyle çalışıyor.

"CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz"

Geçtiğimiz 18 yılda Türkiye'nin kalkınması yolunda büyük mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlara göz dikenlerin pervasızlıkları artıyor. Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlığın üzerini üreterek güçlerini korumak isteyenleri milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden bunlarla ilgili işlem yapmıyor? Biz bu saldırıların önünü milletimize doğruları anlatarak kesmezsen işin nereye varacağını göremeyiz. Karşımızdakiler milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturursak o mermer delinir.

Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde, yeni bir şey söylemenin çok uzağındadır. Milletimize ne kadar yakından kendimizi anlatır, gelecek vizyonumuzu paylaşırsak, şehrimize ve ülkemize o derece hizmet etmiş oluruz."