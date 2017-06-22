Erdoğan: Bu sorunu kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sivil toplum kuruluşlarına verdiği iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

STK'lara 'FETÖ' davaları için çağrı yapan Erdoğan, "Mahkemeleri çok yakından takip etmelisiniz" dedi.

Erdoğan, son günlerde gündemden düşmeyen uyuşturucu vakalarıyla ilgili olarak da "Bu sorunu kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biz birileri gibi sivil toplumu tehdit olarak görmüyoruz. Sivil toplum devletin tamamlayıcısıdır.

Gençlerimizi hedef alan tehditlerle mücadele ediyoruz. Bu sıkıntıları çözüme kavuşturmak için devlet olarak birçok adım attık. Terörle mücadele konusunda çok yönlü projelere imza attık.

Son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, kendimizin de bizzat şahit olduğu, kendinden geçmiş şekilde bulunan gençler bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim bu sorunu kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, sivil toplum, medya olarak meseleye eğilmemizden geçiyor. Bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasında bir aile gibi çözüme kavuşturmalıyız. Onlar bizim gençlerimiz.