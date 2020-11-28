Erdoğan: Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne video gönderdi. Erdoğan mesajında İslam düşmanlığına dikkati çekerek, “Bu sene sadece Covid-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık” dedi.

Sözlerinin devamında, "Müslümanların ötekileştirilmesi sıradan hale geldi, kutsallığın aşağılanmasının özgürlükle alakası yoktur" diyen Erdoğan Farnsa'da Hz. Muhammet hakkında yapılan karikatürü hatırlatarak, "Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında peygamberimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyoruz. Düşünce farklıdır, hakaret farklıdır. Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir" sözlerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin vasıtasıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımıza büyük bir heyecanla toplantımızı takip eden mazlum ve mağdurlara selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23'üncü yıllık kongresinin başarılı geçmesini diliyorum. Gönül isterdi ki bu güzel buluşmayı yüz yüze gerçekleştirelim. Siz kardeşlerimle hasbihal edelim.

Ancak tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Koronavirüs salgını bu sene böyle bir kucaklaşmaya izin vermiyor. Bu yıl hem bu tarz programlarımızı hem de bayramlarımızı biraz buruk yaşıyoruz. Öte yandan gönüller arasına sınır çizilemeyeceğinin de gayet iyi farkındayız. Kalpleri bir olanlar için mesafelerin de engellerin de hiçbir kıymeti yoktur."

"Kutsallığın aşağılanmasının özgürlükle alakası yoktur"

"Müslümanların ötekileştirilmesi sıradan hale geldi, kutsallığın aşağılanmasının özgürlükle alakası yoktur. Evet, ümitsizliğe düşmeyi küfürle eş gören bir dinin mensupları olarak umudumuzu asla yitirmedik, yitirmiyoruz. Amerika İslam Toplumu'nun da bu süreçte gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediğini görüyoruz. Müslüman olmanın güzelliğini yaşayışlarıyla Amerikan toplumuna gösteren tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. İslam'ı terörle özdeşleştirmeye çalışanlara verilmiş en esaslı cevap olduğuna inanıyorum."

"İslam düşmanlığı virüsüyle mücadele etmek zorunda kaldık"

"Bu sene sadece Covid-19 virüsüyle değil İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Kültürel ırkçılık, hoşgörüsüzlük artık gizlenemez boyuta ulaşmıştır. Birçok ülkede inancından, dilinden, adından veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan hale gelmiştir. İsveç'te kuran yakılması, Norveç'te kuranın yırtılması, Fransa'da karikatürlerin teşvik edilmesi kutsallığa yönelik davranışlardan sadece birkaç tanesidir."

"Peygamberimize yönelik alçaklık; düşünce farklıdır, hakaret farklıdır"

"Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında peygamberimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyoruz. Düşünce farklıdır, hakaret farklıdır. Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir."

"Birbirimizi Allah için sevmekten başka çaremiz yoktur"

"Müslümanlar sadece ekonomide değil kendi aralarında da ayrılığa düşmüş durumdadır. Asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapmış bir ülke olarak, etnik kimliklere saygı gösteriyoruz. Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir. Müslüman ortak paydaşında buluşmaktan, birbirimizi Allah için sevmekten başka çaremiz yoktur. Ortak değerler etrafında kenetlenmeli ve bize kurulan tuzakları boşa çıkarmalıyız.

"Bizler İslam ümmetinin harimiismeti, namusu, göz bebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız."

"Dini özgürlükler konusunda tüm insanlığa örnek olacak bir politika izlemeye çalışıyoruz. Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ibaret hürriyetini gayret altına alıyoruz."

"Ayasofya’yı asli kimliğine kavuştururken Sümela manastırının restorasyonunu da ihmal etmiyoruz."

"Amerika’daki Müslüman kuruluşların çalışmalarını desteklediğimizi bilmenizi isterim."

"2016 yılında açılışını yaptığımız Diyanet Amerika Merkezi’nin de tüm ABD’de yaşayan kardeşlerimizin hizmetinde olduğunu hatırlatmakta da fayda görüyorum."