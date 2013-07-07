Erdoğan: Gerçek çevreci AK Parti iktidarıdır

Bugün Kazlıçeşme Meydanı'nda 1 milyon 200 bin kişi ile biraraya geldiklerini ifade eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Niçin toplandık? Halkın iradesine saygı, demokrasi için toplandık. Kırarak, dökerek değil barış için de sevgiyle, saygıyla bir araya geldik. Çevreciler gelin bakalım bunu görün. Gerçek çevreci AK Parti iktidarıdır.Ey CHP sen kim çevrecilik kim. Taksim Meydanı'na çıkıp orada nara atmakla çevrecilik olmuyor. Kaç tane ağaç diktin bundan bahset. Gençler size Başbakanınız olarak sesleniyorum. Bazıları gençleri istismar yoluna gidiyor 'bu gençler umudumuz' diye. Tabi ki, gençler umudumuz. Kılıçdaroğlu sen gençlere ne verdin de konuşuyorsun. Biz eğitiminden, sağlığa, ulaşımından, altyapıya attığımız adımlarla gençliğimez imkanlar hazırladık."diye konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın konuşması :

Şu anda karşımda 50 bini aşkın insanı görüyorum. Bugün açılışını yaptığımız metro hattı 18 istasyonla hizmet verecek. Bu güzergahta kişi başına 60 dakika zaman tasarrufu sağlanacak. Bu hat vesilesiyle daha az araç kullanacak ve atmosfere salınan karbondioksit miktarında 86 milyon ton azalma sağlanacak. Çevreciler gelin bakalım bunu görün. Gerçek çevreci Ak Parti iktidarıdır. Ey CHP sen kim çevrecilik kim. Taksim Meydanı'na çıkıp orada nara atmakla çevrecilik olmuyor. Kaç tane ağaç diktin bundan bahset. Atmosfere salınan bu gazlarda emisyon noktasında ne yaptın onu söyle. Başakşehir - Kartal arası seyahat süresi 89 dakikaya iniyor. Öyle dur kalk yok. Alacaksın kitabını gazeteni okuya okuya gideceksin.

Ne Türkiye ne de İstanbul’un hissiyatını sadece belli gruplar tayin etmez, edemez. Biz, “Ben istiyorum öyleyse mutlaka olacak” anlayışında değiliz. Ama hiç kimse de “Ben istemiyorum öyleyse bu olmayacak” anlayışında olamaz. Çoğunluğun azınlığa hükmetmesine karşı çıktık. Ancak azınlığın da arkasına aldığı medya, illegal güçlerle uluslararası kirli odaklarla çoğunluğa dayatmalarda bulunmasına asla müsaade etmeyiz.



Herkesin hissiyatını kulak veririz. Ancak çoğunluğun taleplerini azınlığın uzlaşmaz tutumuna heba etmeyiz. Bu şehirin geleceğinde söz sahibi olan vandallar, barbarlar, yağmacılar değildir. Gecenin dokuzundan sonra tencere, tava sokağa dökülenler de değildir. Aslında bu kamu düzenini bozma, halkı rahatsız etmektir. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur bu da suçtur. Vatandaşa saygılı olduğunu söyleyen varsa o tencere, tavayı mutfakta kullansın. Eğer iktidar olmak istiyorsan onun yeri de sandıktır.

Bu şehrin hiçbir noktası işgal kuvvetlerinin işgali altında bulunamaz. Yaparsa karşısında devleti bulur.

On buçuk yıldır iktidardayız, biz kimin yaşam tarzına karıştık ya? Kime sen böyle giyiniyorsun diye sorduk? İşte burada başı açık da kapalı da kardeşimiz var. İşte onlar böyle bir tabloyu oluşturamadıkları için çıldırıyorlar. İşte biz bu birliği sağladığımız için güçlüyüz. İşte Gezi Parkı için ne dediler? Ağaç dediler, park dediler, çevre dediler.



Peki Allah aşkına camilerimizden ne istediniz? Üç gün Dolmabahçe cami işgal altındaydı. Ne istediniz camilerimizden? Yolda 6 aylık bebeğiyle, 9 yaşında kızıyla gezen başörtülü kardeşlerimizden ne istediniz ya?

Sonra da çıkıp “böyle bir şey yok” diye yalan söylediniz.

Esnaftan ne istediniz? Sivil vatandaşlarımızın araçlarını yakıp yıkmaktan ne istediniz? Çevreyi yaktılar yıktılar. Tüm o canım saksılar yerlerde. Polis o kilit taşlarını attılar. Bu polis bizim polisimiz. Bu da suçtur. Efendim polis biber gazı sıkmış, evet… siz hukuka ters bir iş yaparsanız polisin üç yolu vardır. Önce uyarır sonra suyu sıkar sonra da biber ağzını sıkar. Ama polis bunu yaparken o eylemcilerin içinden silahla benim polisime ateş edenleri nereye koyacaksın? Benim şehit edilen polisimi nereye koyacaksın? Ona sahiplenmiyor bu eylemciler. Ama ne yazık ki ana muhalefet de sahiplenmiyor çünkü onlarla işbirliği içinde. Bu vandallığa çevre duyarlılığı diyorlar. Türkiye eline taş alıp, molotof alıp, dayatmalar yaptığı bir ülke değil. Demokratik bir ülkedir.

Mısır’daki Gelişmeler

Mısır Türkiye’nin özbe öz kardeşidir. Mısır’daki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Biz Mısır’da demokrasinin tarafındayız. Mısır halkının tamamı bizim kardeşimizdir. Mısır’da son günlerde hayatını kaybedenlere hangi taraftan olursa olsun, Allah’tan rahmet diliyoruz. Mısır'da bir darbe yapılmıştır. Kimse kimseyi aldatmasın. Darbe kimi hedef alırsa alsın kötüdür, zararlıdır. Demokrasi ve geleceğin katilidir. İktidardakini sevmiyor olabilirsiniz. Demokrasilerde bir süre vardır. Demokrasilerde bir sandık vardır. Hesap o süre içinde sandıkta görülür. Bunun dışında her yol hukuksuzdur. Meydanlarda toplanmak demokratik bir haktır. Ama meydanlardaki kalabalığa aldanıp o görüntüyü bütün bir ülkenin fotoğrafı değildir.

Tahrir’i görenler Adeviye Meydanı’nı niye görmüyorlar? Tahrir Mısır’ın fotoğrafıdır diyenler Adeviye Meydanı karşısında niye susuyorlar? Demokrasilerde en kesin meydan sandık meydanıdır. Demokrasi arkasına meydanı alanın dayatmalar yapacağı bir rejim değildir. Demokrasi arkasına silahlı güçleri alanların halka dayatmalar yapacağı bir rejim değildir. Mısır’daki olaylarda tüm dünya bir samimiyet testindedir. Bizimle özel görüşmelerinde darbelere hep karşı olduğunu söyleyen batı şimdi konuşsana neden konuşmuyorsun?Darbeye açık açık darbe diyemeyen, darbenin destekçisidir.

'AB net bir açıklama yapmadı'

Biz darbecilerin yanında değiliz. AB net bir açıklamayı henüz yapamadı. Hani sizin AB müktesebatınız? Niye ona sahip çıkamıyorsunuz.BM hala net bir açıklama yapmadı. Dün BM genel sekreteriyle de konuştum. “Görüşüyoruz, çalışıyoruz” dediler. En kısa sürede açıklama yapmalarını temenni ediyorum. Bazı Arap ülkeleri çıkıp bu durumu lanetleyemediler. Afrika Birliği’nin cesurca yaptığı açıklamayı Avrupa ülkeleri yapamadı. Eğer darbeye karşı ilkeli net bir tutum sergilenmiş olsaydı Mısır bugün meydanlara bölünmeyecek mesele sandıkta çözülecekti.



'Halkı cezalandırıyorlar'



Mursi’yi yalnız bırakanlar darbecilere sahip çıkarak kısır halkını cezalandırıyorlar.

Mısır’da tutuklanan gözaltına alınan tüm siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

Bunu Mısır’ın şu andaki sözde yönetimi Türkiye iç işlerimize karışmasın diyebilir. Biz Mısır’ın iç işlerine karışmıyoruz. Biz mısır halkının yanında olduğumuz söylüyoruz ve ilkelerimizi ortaya koyuyoruz.

Buradan Mısır’daki kardeşlerimize en kalbi selamlarımızı gönderiyorum. Türkiye hakkın adaletin hukukun yanındandır. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık olmayacağız. Her zaman mazlumların yanında olduk olmaya devam edeceğiz.Şu anda Suriye’de de bir darbe rejimi var. Suriye’de demokrasi yok. Yüz bin insan öldürüldü. Soruyorum dünya nerede? Nerede ve kime karşı olursa olsun her darbeyi kınıyoruz. Yarın akşam ilk teraviyi kılıyoruz. Yarın akşam ilk sahura kalkıyoruz. Tüm insanlık için ellerimizi semaya açacağız. Allah birliğimiz daim kılsın diyorum.



'Bırakın beş yıldızlı otelleri'



Hepinizden yoksulları bu ay içinde daha bir hatırlamanızı, bir tas çorbayı beraber paylaşmanızı, bırakın beş yıldızlı otelleri, oturun komşularınızla beraber. Onlarla sofranızı paylaşmanızı bekliyorum.

Rabbim bu ramazanı hayırlara vesile etsin.