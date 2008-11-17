Erdoğan bu kez bayrağı kaldıramadı

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan zirvede liderlerin duracağı yeri göstermek için ülke bayrakları kullanıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, duracağı yerde bulunan Türkiye bayrağını yerden kaldırmak istedi. Ancak bayrağı yerinden çıkaramadı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirirken, duracağı yerin belli olması için konulan Türk bayrağını yerden aldı.Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Yunan bayrağının üstüne basarken, platformda Erdoğan'ın yanında bulunan Moldovya Başbakanı Vasile Tarlev, Başbakan Erdoğan'ın bayrağı yerden aldığını görererek ülkesinin bayrağını yerden kaldırmıştı.