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Dünya

Erdoğan bu kez bayrağı kaldıramadı

2 yıl önce fotoğraf çekiminde Türk bayrağının üzerine basmamak için eğilip bayrağı yerden alan Erdoğan bu yıl kötü bir sürprizle karşılaştı

17 Kasım 2008 02:00

Küresel kriz tedbirleri konusunda toplanan G-20 zirvesi bu yıl da bayrak gerginliğine sahne oldu. Geçmiş yıllarda Türk bayrağının üzerine basmamak için eğilip bayrağı yerden alan Erdoğan bu yıl kötü bir sürprizle karşılaştı.

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan zirvede liderlerin duracağı yeri göstermek için ülke bayrakları kullanıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, duracağı yerde bulunan Türkiye bayrağını yerden kaldırmak istedi. Ancak bayrağı yerinden çıkaramadı.



Daha önce bayrağı yerden almıştı 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirirken, duracağı yerin belli olması için konulan Türk bayrağını yerden aldı.

Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Yunan bayrağının üstüne basarken, platformda Erdoğan'ın yanında bulunan Moldovya Başbakanı Vasile Tarlev, Başbakan Erdoğan'ın bayrağı yerden aldığını görererek ülkesinin bayrağını yerden kaldırmıştı.

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