Erdoğan: Bu katil sürüsünün peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde uçaktan atılan bomba ile 22 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Yalçın'ı anarak, "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu katil sürüsünün peşini bırakmayacağız. Nereye sığınırlarsa sığınsınlar nefesimizi daima enselerinde hissedecekler" dedi.

İsim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece Bakırköy Belediyesi'ne giderek maç seyrettiğini ifade eden Erdoğan, "Biz ondan 1.5 saat sonra havaalanına indik. Bize haber verseydi diyor. Adeta adrese kayıtlı beyefendiye haber vereceğiz. Bay Kemal sen de gel. Biz 15 dakika geç kalsaydık belki o yaptıkları atışlar bizi vuracaktı" diye konuştu.

AKP Karaman İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sözlerimin hemen başında 16 Nisan halk oylamasında yüzde 64 ile 'evet' diyen tüm Karamanlı kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tüm Karamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün Karaman bir başka güzel. Bugün Karaman bir başka coşkulu. Bugün adeta kabına sığmayan bir Karaman görüyorum. Şu an karşımda iradesine, geleceğine, demokrasisine canı pahasına sahip çıkan bir Karaman görüyorum. Bu salonda genç yaşlı, kadın erkek demeden kalbi Kudüs için, Filistin için çarpan dava arkadaşlarımı görüyorum. Sizlerin aracılığı ile buradan tekerlekli sandalyesinde kalleş kurşunu ile şehadete yürüyen Filistinlileri selamlıyorum. Korkaklar ordusuna kabus yaşatan Filistin'in başı dik gençlerini selamlıyorum.

15 Temmuz gecesi şehit edilen Muhammed Yalçın evladımızı rahmetle yadediyorum. Muhammed Yalçın şehit olduğunda henüz 22 yaşında umutlarla dolu bir üniversite öğrencisiydi. Muhammed şehit olduğunda telefonla babasıyla görüşüyordu. Muhammed de kalleşçe, alçakça, tam da FETÖ'cü müptezellerin karakterine yaraşır şekilde şehit oldu. Cinayetlerin tek tek hesaplarını veriyorlar. Bu millete kurşun sıkmanın ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorlar, anlayacaklar. Acımak yok, acırsak acınacak hale geliriz. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu katil sürüsünün peşini bırakmayacağız. Nereye sığınırlarsa sığınsınlar nefesimizi daima enselerinde hissedecekler. Adaletin tecellisi için çalışmaya devam edeceğiz. Tarih, kimi 1 dolar kimi 50 bin dolar karşılığında ruhunu satan soysuyları da sayfalarına kaydediyor. Karaman'ın bu yiğit evladı daima hayır ile anılacaktır.

O çağrıya karşı eğer binler, on binler meydanlara yürüdüyse bunun sebebi var. Birisi de ne diyordu? Darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım diyordu. O gece 23:17 İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor o birisi (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu). Ve orada on binler var. Biz Dalaman'dan çağrımızı yaptık ve meydanlara dedik. Hakikaten benim milletin on binler, yüz binler Türkiye genelinde sokaklara döküldü. Ama o kişi Atatürk Havalimanı'ndan öyle korktu ki, adamları hemen tanklara gittiler, sorumlularla konuştular, anlaştılar. Sonra da Bay Kemal tıpış tığış tankların arasından otomobiline bindi ve Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Oradan maç seyretmeye başladı. Çayı geldi, kahvesi geldi. Darbeyi izliyor. "Otellere baktık, doluydu" dedi. Bizim otel boştu gelseydin.

"15 dakika geç kalsaydık belki bizi vuracaklardı"

Biz ondan 1.5 saat sonra havaalanına indik. Bize haber verseydi diyor. Adeta adrese kayıtlı beyefendiye haber vereceğiz. Bay Kemal sen de gel. Biz milletimize çağrı yaptık, milletimiz oraya geldi, demek ki sen milletin olduğu yerde yoksun. Kaçtın, Bakırköy Belediyesi'ne sığındın. 16 saat sonra darbe halledildi. Ümit Paşa ile beraber oradan Valimiz ve Enerji Bakanımız ile birlikte süreci yönettik. Bunların hesabı tutsaydı belki bu kardeşiniz burada olmayacaktı. 15 dakika geç kalsaydık belki o yaptıkları atışlar bizi vuracaktı.

Asıl hesap yapıcı Allah. Allah'ın hesabı tüm hesapların üzerindedir, bunu bilmiyorlardı. Kıyamet gününde şefaat eden 3'tür. Peygamberler, alimler, sonra şehitler. Peygamber olamayacağınıza göre 2 sınıf kalıyor. Ya alim olacaksınız ya şehadet şerbetini içenlerden olacaksınız. Ben şu anda Karaman'dan karşımda böyle bir kitle görüyorum. Şehadete namzet bir kitle görüyorum karşımda.

"Rakka tiyatrosu IŞİD ile YPG'nin aynı olduğunun göstergesidir"

Yüzyıllardır aynı şehirde mahallede barış içinde yaşamış insanlar birbirilerine düşmanlaştırılmak isteniyor. Bunun içinde DEAŞ PKK PYG PYD gibi proje terör örgütleri silah ve mühimmata boğularak adeta palazlandırılıyor. 4 bin TIR'ı aşkın silah Amerika'dan bunlara ulaştırılıyor. Bunları kendilerine söyledim. Bu silaha boğma kimi zaman göstere göstere güya kazaen oluyor. Suriye halkını katleden silahların menşei hiç değişmiyor. Rakka şehrinde sahnelenen kepazelik bu işbirliğinin son örneğidir. Suriye'de DEAŞ'a kaç YPG'ye tut diyen aynı merkezdir. Geçenlerde Rakka'da gerçekleşen tiyatro IŞİD'le YPG'nin birbirinin aynı olduğunun göstergesidir.

Kudüs'te siyonist bir anlayış ben yaptım oldu mantığıyla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ediyor. Biz de sizi tanımıyoruz.

"Bedeli ağır olur"

Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantıya çağırdım. Bir hafta içinde hepsi geldiler. Papa hazretlerini de aradım. Onun da aynı düşüncede olduğunu gördüm. Bir taraftan da bağlantısızlar lideri Venezuela Devlet Başkanı'nı davet ettim, o da toplantımıza katıldı. O da yetmez, Arap Ligi'nin dönem başkanı Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı da davet ettim, o da geldi. Bu mesajla, oy birliği ile dünyaya şu duyuruldu. Burayı kesinlike Müslümanların başkenti olan Kudüs'ü siz Musevilere ya da Yahudilere maledemezsiniz. Burada Müslüman ve Hıristiyanların bir kadim tarihi vardır ama diğerlerinin yoktur. Siz de lütfen yerinizde durun ve siyonist bir operasyon yapmaya kalkmayın. Kalkarsanız bunun da bedeli ağır olur.

"Büyükelçiliğimizi orada açacağız"

Türkiye bölgede attığı adımlarla bu kirli hesaplara çomak sokmuştur. Terör devletinin kurulmasına engel olmuştur. Orası diyor, Filistin'in başkenti olarak ilan edilmeli diyor. Biz çoktan ilan ettik. İşgal altında olduğu için oraya gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Bizim başkonsolosluğumuz bile büyükelçi ile temsil ediliyor. Fiili olarak biz bu işi yapmışız. Bizim resmi olarak da o günler yakın ve büyükelçiliğimiz ayrıca orada açacağız.

Batılı kurum ve kuruluşların teröristlere verdiği destek medya boyutu ile kalmıyor. Terörün bu kadar meşrulaştırıldığı, alenen desteklendiği bir başka dönem yoktur. Şunu unutmayın, yalanın en güçlü panzehiri hakikatlerdir.