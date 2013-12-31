Erdoğan:17 Aralık operasyonu gizlenmiş bir suikast girişimidir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan ’Millete Hizmet Yolunda’ konuşmasında, 17 Aralık’ta yapılan ’yolsuzluk operasyonlarına’ değinen Başbakan Erdoğan, "Yıl içinde 2 büyük saldırıya maruz kaldık. Mayıs ve haziran ayında yapılan sokak gösterileri ile 17 Aralık’ta kurulan komplo, Türkiye’nin bu en parlak, en başarılı yılını doğrudan hedef aldı. Türkiye’nin başarılarından, büyüyen ekonomisinden, aktif dış politikasından, küresel ölçekli projelerden rahatsız olan çevreler, Türkiye’ye karşı kurdukları yeni bir tuzağı uygulama planına geçirdiler. Gezi olayları nasıl ağaç, park, çevre kılıfına saklandıysa, 17 Aralık komplosu da, yolsuzluk kılıfına saklandı" dedi.

"17 Aralık komplosu, yolsuzluk ambalajına gizlenmiş bir suikast girişimidir. 17 Aralık komplosu, milletin hükümetini hedef almıştır. 17 Aralık komplosu, bunun da ötesinde, milli iradeyi, demokrasiyi, sandığı hedef almıştır. Yargı ve emniyet başta olmak üzere, devlet kurumları içine yerleşmiş bir örgüt, dışarıdan aldığı talimatlarla, Türkiye’nin istikrarına, güven ortamına, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve kardeşliğine suikast girişiminde bulunmuştur. Yargı içinde, örgütlü olarak hareket eden bazıları, egemenliği milletten alıp yargıya devretmek için bu kirli tuzakta piyon olmuş, adeta bir yargı darbesi gerçekleştirmek için sorumsuzca ve militanca hareket etmişlerdir" dedi.

Başbakan Erdoğan’ın Millete Hizmet Yolunda yaptığı konuşmada öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Bizim vatanımız, bizim Cumhuriyetimiz, fedakarlık üzerine, kahramanlık üzerine, şehitlerimizin kanı üzerine olduğu kadar, hayır dualar üzerine bina edilmiş, hayır dualarla ayakta duran ve dualarla geleceğe yürüyen bir ülkedir. Şundan emin olunuz ki bu topraklar üzerinde ezanlar okunduğu müddetçe, bu milletin fertlerinin iki dudağından, ihlasla, samimiyetle, inançla dualar döküldüğü müddetçe bizler de milletçe çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz, gayret ettiğimiz sürece, hiç kimse, hiçbir el, hiçbir emel, bağımsızlığımızı, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozamayacaktır."

20 yılına ve bu yıl için belirlediğimiz hedeflere ulaşmamıza şurada artık sadece 9 yıl kaldı. Önümüzdeki 9 yıl boyunca, daha çok çalışarak, daha fazla üreterek, özellikle de istikrar ve güven ortamını en güçlü şekilde muhafaza ederek, inşallah, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri konumuna yükseleceğiz. Kişi başına milli gelirin 25 bin dolara ulaştığı, yoksulluğun çok azaldığı, işsizliğin gelişmiş ülke ortalamalarına çekildiği, yüksek enflasyon, yüksek faiz gibi sorunların kalmadığı bir Türkiye’ye şurada sadece 9 yıl kaldı.

90 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en parlak, en umut verici yılını yaşarken, işte bu başarılara, yani milletimizin umuduna, yani ülkemizin istikbaline ve istiklaline yönelik maalesef yıl içinde 2 büyük saldırıya maruz kaldık. Mayıs ve haziran ayında yapılan sokak gösterileri ile 17 Aralık’ta kurulan komplo, Türkiye’nin bu en parlak, en başarılı yılını doğrudan hedef aldı. Türkiye’nin başarılarından, büyüyen ekonomisinden, aktif dış politikasından, küresel ölçekli projelerden rahatsız olan çevreler, Türkiye’ye karşı kurdukları yeni bir tuzağı uygulama planına geçirdiler. Gezi olayları nasıl ağaç, park, çevre kılıfına saklandıysa, 17 Aralık komplosu da, yolsuzluk kılıfına saklandı.

'17 Aralık komplosu, yolsuzluk ambalajına gizlenmiş bir suikast girişimidir'

17 Aralık komplosu, yolsuzluk ambalajına gizlenmiş bir suikast girişimidir. 17 Aralık komplosu, milletin hükümetini hedef almıştır. 17 Aralık komplosu, bunun da ötesinde, milli iradeyi, demokrasiyi, sandığı hedef almıştır. Yargı ve emniyet başta olmak üzere, devlet kurumları içine yerleşmiş bir örgüt, dışarıdan aldığı talimatlarla, Türkiye’nin istikrarına, güven ortamına, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve kardeşliğine suikast girişiminde bulunmuştur. Yargı içinde, örgütlü olarak hareket eden bazıları, egemenliği milletten alıp yargıya devretmek için bu kirli tuzakta piyon olmuş, adeta bir yargı darbesi gerçekleştirmek için sorumsuzca ve militanca hareket etmişlerdir. 76 milyonun her bir ferdini, kendi iradesine sahip çıkmaya, demokrasiyi savunmaya, ülkesine yönelik bu çirkin saldırılara karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. Milletin hazinesinden çalanlar, bunu milletten gizleyebilseler bile, Allah’tan gizleyemezler. Biz işte böyle bir şuurla hareket eden, milletin de, Allah’ın da huzurunda hesaba çekileceğini bilen ve buna göre hareket eden bir kadroyuz. Milletin ve Allah’ın huzuruna alnımız ak çıkmak bizim yegane gayemizdir ve inşallah son nefesimize kadar bu gaye uğruna yaşamaya devam edeceğiz.

'Yolsuzluk yapanlarla yolumuzu hemen ayırdık'

Bizim, Hükümet olarak, daha en başından itibaren, daha partimizi kurduğumuz andan itibaren, yolsuzluk konusundaki tavrımız son derece nettir. 11 yıl boyunca yolsuzluklara asla göz yummadığımız gibi yolsuzluk yapanlar karşısında bir an olsun tereddüt etmedik, onlarla yolumuzu ayırdık, onları derhal hukuka teslim ettik.

'Milli gelirimiz 822 milyar doları aştı'

11 yıl önce, devraldığımız milli gelirimiz, şu an itibarıyla, 822 milyar doları aştı. Önümüzdeki 9 yıl içinde, milli gelirimizi 2,5 kat artırabilirsek 20

yılında, hedeflediğimiz 2 trilyon dolar milli gelir seviyesine ulaşmış olacağız. 11 yılda 3,6 kat artırdığımız milli gelirimizi, önümüzdeki 9 yılda 2,5 kat daha artırabileceğimize yürekten inanıyoruz. Aynı şekilde 11 yıl içinde ihracatımızı 4 kattan fazla artırdık, 36 milyar dolardan 152,5 milyar dolara yükselttik. Önümüzdeki 9 yıl içinde ihracatımızı 3,5 kat daha artırdığımızda, belirlediğimiz 500 milyar dolar hedefini yakalamış olacağız. 11 yılda 4 kattan fazla artırdığımız ihracatımızı, önümüzdeki 9 yılda 3,5 kat daha artırabileceğimize, bu büyük hedefe de kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz.

'20 yılda hedeflerimize ulaşmış olacağız'

20’te, inşallah, kendi denizaltılarını, kendi uçaklarını imal eden, kendi ürettiği uyduları kendisi uzaya fırlatan, genç ve dinamik iş gücüyle her sektörde rekabet gücü olan, uluslararası büyük markalara sahip bir Türkiyemiz olacak. Demokrasinin çok daha ileri standartlara ulaştığı, kardeşliğimizin daha da güç kazandığı, herkesin birbirine hoşgörüyle yaklaştığı, birbirinin yaşam tarzlarına, özgürlüklerine, değerlerine saygı gösterdiği; dünyada Hakk’ın, adaletin, vicdanın savunucusu konumunda bir Türkiye’nin vatandaşları olarak hayatlarımızı sürdüreceğiz. İçerde ve dışarıda kronik sorunlarımızı çözmüş şekilde, geleceğe güvenle bakan, çalışan, üreten, emeğinin hakkını alan, sofrası bereketli, evi huzurlu, ülkesi ve milleti güvenlik içinde bir Türkiye’ye 20 yılda inşallah ulaşmış olacağız.

'Önce hayaller inşa ettik, sonra hayalleri hedefe dönüştürdük'

Ama biz, önce hayaller inşa ettik, sonra hayalleri hedefe dönüştürdük, 11 yıl boyunca bu hedefler için mücadele verdik ve işte bambaşka, çok farklı bir Türkiye’ye kavuştuk. Birçoklarına gelecekte ulaşılamaz görünen, bir hayal gibi görünen nice seviyeye de ulaşacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Çok çalıştığımızda, dayanışma ve birlik içinde olduğumuzda, birbirimize inandığımız ve güvendiğimizde, özellikle de, özgüven içinde, inançla hareket ettiğimizde, emin olun, bizim için hiçbir hedef ulaşılamaz olmayacaktır. 11 yıl içinde nice zoru başaran, nice zorluğu aşan, nice engeli, engellemeyi geride bırakan Türkiye, önümüzdeki 9 yıl ve sonrasında da tarihinden ve ecdadından aldığı ilhamla, bu kutlu yürüyüşe devam edecektir.

'Biz, dualarla yürüyen bir milletiz'

Biz, dualarla yürüyen bir milletiz. Selçuklu Devleti’nin temel harcında dualar vardır. Osmanlı Devleti’nin hamurunda, başta Şeyh Edebali olmak üzere nice gönül erinin hayır duaları vardır. Türkiye Cumhuriyeti,

Nisan “0’de, Ankara Hacı Bayram Camisi’nde okunan hatmi şerifle, Ulus’ta, Eski Meclis binasının önünde yapılan dualarla kutlu yürüyüşüne başlamıştır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da en güzel şekilde ifade ettiği gibi gökten şehitlerin dahi ’Amin’ dedikleri dualarımız vardır. Büyük Şair Arif Nihat Asya’nın dizelere döktüğü gibi biz, Allah’a, bizi sevgisiz, susuz, havasız, ama en önemlisi vatansız bırakmaması için her daim dua eden bir milletiz. Biz çalışkan bir milletiz, cesur, kahraman bir milletiz. Ama Şair Sezai Karakoç’un da ifade ettiği gibi, en nihayetinde, kaderin üstünde bir kader olduğuna, göklerden gelen bir karar olduğuna yürekten inanan bir milletiz. Evet. Bizim vatanımız, bizim Cumhuriyetimiz, fedakarlık üzerine, kahramanlık üzerine, şehitlerimizin kanı üzerine olduğu kadar hayır dualar üzerine bina edilmiş, hayır dualarla ayakta duran ve dualarla geleceğe yürüyen bir ülkedir. Şundan emin olunuz ki bu topraklar üzerinde ezanlar okunduğu müddetçe, bu milletin fertlerinin iki dudağından, ihlasla, samimiyetle, inançla dualar döküldüğü müddetçe bizler de milletçe çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz, gayret ettiğimiz sürece, hiç kimse, hiçbir el, hiçbir emel, bağımsızlığımızı, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozamayacaktır. Sıkıntılar aşılır, zorluklar geride bırakılır, badireler tek tek atlatılır ve bu kutlu millet, kutlu yürüyüşüne kesintisiz olarak devam eder.

Tarihte, en çaresiz zamanlarda, elimizle, dilimizle bir şey yapamaz hale geldiğimiz dönemlerde, kalbimizle ettiğimiz samimi dualar işte bunun sayesinde aydınlık şafaklarla kucaklaştık. Sarıkamış’ta on binlerce yiğidimizi kaybetsek de Çanakkale’de bir o kadar zayiat versek de onlarca cephede nice Mehmet’i yitirsek de topraklarımızın neredeyse yarısı işgal edilse de dualardan ve duanın yüreğimizde açtığı inşirahtan asla vazgeçmedik.

'Yıl içinde 2 büyük saldırıya maruz kaldık'

2013 yılı boyunca, iç politikada, demokratikleşmede, sosyal hayatta, dış politikada, özellikle de ekonomide tarihi nitelikte başarılar elde ettik, rekorlar kaydettik, küresel ölçekte projeler başlattık. Cumhuriyet’in kuruluşunun 90’ıncı yıldönümünü kutladığımız 2013’ün, adeta 20

’ün bir müjdecisi. Bütün dünyada küresel finans krizinin etkileri en ağır şekilde devam ederken, Türkiye, rekorlarına rekor, reformlarına reform ekledi. 90 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en parlak, en umut verici yılını yaşarken, işte bu başarılara, yani milletimizin umuduna, yani ülkemizin istikbaline ve istiklaline yönelik maalesef yıl içinde 2 büyük saldırıya maruz kaldık. Mayıs ve haziran ayında yapılan sokak gösterileri ile 17 Aralık’ta kurulan komplo, Türkiye’nin bu en parlak, en başarılı yılını doğrudan hedef aldı. Şunu bilmenizi isterim sevgili vatandaşlarım; mayıs ve haziran aylarında yapılan sokak eylemleri ile 17 Aralık’ta başlatılan komplo, asla ve asla tek başına Hükümetimizi, partimizi hedef alan değil doğrudan doğruya milletimizi, yani sizleri, ülkemizi, vatanımızı, istikbalimizi hedef alan saldırılardı. Gerek Gezi eylemlerinde, gerek 17 Aralık komplosunda, Türkiye içindeki aktörler, ajanlar, maşa ve taşeronlar kullanıldı ama bu tuzaklar yurt dışında kuruldu ve düğmeye de Türkiye dışından, Türkiye aleyhtarı çevreler tarafından basıldı. Türkiye’nin istikrarla büyümesinden, kararlı reformlar yapmasından, küresel bir güç haline dönüşmesinden, ekonomisini büyütmesinden, terörü sona erdirerek kardeşliğini yüceltmesinden rahatsız olan çevreler, içerdeki piyonlarını kullanmak suretiyle kutlu yürüyüşümüze kastettiler.

'IMF'ye borcu sıfırladık'

2013 yılı nasıl ki Cumhuriyet tarihimizin en parlak yılıysa 2013 yılı Mayıs ayı da, inanın, Cumhuriyet tarihimizin en parlak aylarından biriydi. Bir tek ay içinde bakın üst üste neler yaşadık. Mayıs ayında, İstanbul’a 46 milyar dolarlık 3’üncü havalimanı ihalesini gerçekleştirdik ve dünyanın en büyük havalimanını yapmak için kolları sıvadık. Ankara’da Japonya Başbakanı’nı ağırladık. Japonya ile Türkiye’de 22 milyar dolarlık bir yatırımla Nükleer Santral kurulması için ilk adımları attık. Yine mayıs ayı içinde, İstanbul Boğazı’na, 2,5 milyar dolarlık bir yatırımla 3’üncü Köprü’nün temelini attık. Mayıs ayı içinde İstanbul Borsası 93 binin üzerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı, rekor kırdı. Merkez Bankası rezervini biz 2002 yılında 27,5 milyar dolar olarak devralmıştık. Mayıs ayı içinde, Merkez Bankası rezervimiz 135 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Gösterge faizi biz 11 yıl önce yüzde 63 seviyesinden devralmıştık. Mayıs ayı içinde, gösterge faiz tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 4,6’ya kadar geriledi. Tam 4 kredi derecelendirme kuruluşu, art arda, Türkiye’nin kredi notunu mayıs ayı içinde artırdı. Yine mayıs ayında, IMF ile ilişkilerimizde tarihi bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz gibi bizden önceki iktidardan borçla devraldığımız IMF’e 14 Mayıs’ta borçları tamamıyla ödeyerek sıfırladık, o defteri kapattık, artık IMF’ye borcumuz yok.

'Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetildi'

2013 Mayıs ayında, enflasyonda, sanayi üretiminde, dış ticarette yeni rekorlara da şahit oldu. İşte tam bu esnada, üst üste bu büyük başarıları yaşadığımız bir anda, ağaç, park, çevre kılıfına gizlenmiş bir saldırı başlatıldı. 12 tane ağacın sökümü olayıyla böyle bir saldırı, Türkiye’ye çok ağır bedeller ödetildi. Borsada, faizlerde, rezervlerde, döviz kurlarında ciddi dalgalanmalar yaşandı ve Türkiye’ye ağır bir fatura yüklendi. Biz, bu süreci sabırla ve suhuletle aştık. Yeniden yaparız, daha iyisini yaparız dedik ve Türkiye’nin aldığı yaraları yıl içinde tek tek tedavi ettik, kayıplarımızı telafi ettik. Ekim, kasım, aralık aylarında, Türkiye yeniden atağa geçti, yeniden şaha kalktı. İlk 9 aylık büyüme oranımız yüzde 4 olarak gerçekleşti. Kasım ayında tarihimizin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. Turizm gelirlerimiz ve turist sayısında aynı şekilde tarihimizin rekorlarını kaydettik. Borsa İstanbul yeniden canlandı, faizlerdeki artış durdu. Merkez Bankası döviz rezervimiz bir kez daha rekor kırarak, 136 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı.

'Diyarbakır'da tarihi buluşma'

Enerji noktasında, Türkiye’ye çok büyük kazanımlar sağlayacak adımlar atıldı. ’Marmaray’ adını verdiğimiz, Türkiye’nin 153 yıllık hayali, küresel ölçekte bir proje tamamlandı ve İstanbul’a, Türkiye’ye hizmet vermeye başladı. Asya-Avrupa kıtaları böylece birbirine bağlandı. Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi tamamlanma ve açılma aşamasına geldi. Diyarbakır’da tarihi bir buluşma gerçekleşti. Terörün sona erdiği, artık şehirlerimize şehitlerin gelmediği, silahların sustuğu, siyasetin süreçlere egemen olmaya başladığı bir anda Diyarbakır’da, Sayın Barzani’nin, 38 yıldır ülkesinden uzak kalan Şivan Perver’in, değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses’in ve on binlerce Diyarbakırlının bulunduğu tarihi bir buluşmaya şahit olduk. Diyarbakır’da da diğer ü vilayette de insanlar sevinç gözyaşları döktüler. 76 milyon, Diyarbakır’daki buluşmayı, Yeni Türkiye’nin, güçlü, büyük ve kardeşlik içindeki Türkiye’nin buluşması, kucaklaşmasıdır.

'Yolsuzluk olsa bu kadar hizmet olabilir miydi?'

Bizim, Hükümet olarak, daha en başından itibaren, daha partimizi kurduğumuz andan itibaren, yolsuzluk konusundaki tavrımız son derece nettir. 11 yıl boyunca yolsuzluklara asla göz yummadığımız gibi yolsuzluk yapanlar karşısında bir an olsun tereddüt etmedik, onlarla yolumuzu ayırdık, onları derhal hukuka teslim ettik. Yolsuzluklara karşı dik bir duruş sergilediğimiz için Türkiye’yi 3 kattan fazla büyüttük. Yolsuzluklara müsamaha göstermediğimiz için çalışanların 13,5 katrilyon zorunlu tasarruf borcunu, 3,5 katrilyon konut edindirme yardımını ödedik, ülkemizin

,5 milyar dolar IMF borcunu sıfırladık, Merkez Bankası rezervlerimizi 136 milyar dolara biz çıkarttık. Yolsuzluklara göz yummadığımız için 17 bin kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Düşünün ki Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol, Ç sene bu. Öbür tarafta 10 yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol. 205 bin yeni derslik açtık, ö yeni üniversite kurduk, 2 bin 203 yeni sağlık tesisi, hastane, sağlık ocağı, 615 bin yeni konut yaptık. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede bunlar olabilir miydi?

'Çalanlar, bunu milletten gizleyebilseler bile Allah’tan gizleyemezler'

Eski Türkiye de, eski Türkiye’nin alışkanlıkları da artık geri gelmemek üzere tarihte kalmıştır. Yeni Türkiye’de egemenlik milletindir. Yeni Türkiye’de söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Her saldırıyla birlikte kan kaybeden vesayet sistemi, bilesiniz ki Türkiye’ye de daha fazla reform yapma imkanı tanıyor. Vesayet girişimleri zayıfladıkça, Türkiye’nin reform iradesi güçleniyor. Yetimin hakkını koruduğumuz, milletin hazinesine sahip çıktığımız için Türkiye’yi savunma sanayinde büyüttük, dünyada savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biri haline getirdik. Türkiye’yi kendi tankını, helikopterini, savaş gemisini, uçağını, roketlerini, piyade tüfeklerini, kendi uydusunu üretebilen bir ülke konumuna yükselttik. Milletin hazinesinden çalanlar, bunu milletten gizleyebilseler bile Allah’tan gizleyemezler. Biz işte böyle bir şuurla hareket eden, milletin de, Allah’ın da huzurunda hesaba çekileceğini bilen ve buna göre hareket eden bir kadroyuz. Milletin ve Allah’ın huzuruna alnımız ak çıkmak bizim yegane gayemizdir ve inşallah son nefesimize kadar bu gaye uğruna yaşamaya devam edeceğiz.

'Örgüt, dışarıdan aldığı talimatları uyguluyor'

Türkiye’nin aktif, onurlu dış politikasını hedef almıştır. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl önce biz iktidara gelmeden Halk Bankasının ederi 1 milyar doların çok altındaydı. Ama şimdi Halk Bankasının ederi 25 milyar dolar. Acaba Halk Bankasına karşı yapılan bu komplo ne ile izah edilecek?

Bu komplo, hangi partiye oy verirseniz verin, hangi partinin gönüldaşı olursanız olun, ayrım yapmaksızın sizleri, sizin sofranızdaki ekmeği, sizin cebinizdeki parayı, sizin alın terinizi hedef almıştır. En önemlisi de bu komplo, Diyarbakır’da oluşan kardeşlik tablosunu, 1 yıldır susan silahları, çözüm sürecini, kardeşliğimizi, artık güç kazanan siyaseti hedef almıştır. Yargı ve emniyet başta olmak üzere, devlet kurumları içine yerleşmiş bir örgüt, dışarıdan aldığı talimatlarla, Türkiye’nin istikrarına, güven ortamına, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve kardeşliğine suikast girişiminde bulunmuştur. Tabii ki dürüst davranan gerek yargı mensuplarını gerekse emniyet teşkilatımızdaki mensuplarımızı tenzih ederim.

'Yargı içinde örgütlü militanlar var'

Ama bu oyunun içerisine bulaşan, bu oyunda aktif rol alanları tarih affetmeyecektir. Ne yazık ki, bu ihanete, büyüyen Türkiye’den çıkarları zedelenen malum bazı medya kuruluşları, bazı sermaye çevreleri, bazı siyasi partiler de fırsatçılık saikiyle destek vermişlerdir. Sorumsuzca ve militanca hareket etmişlerdir. Yargı içinde, örgütlü olarak hareket eden bazıları, egemenliği milletten alıp yargıya devretmek için bu kirli tuzakta piyon olmuş, adeta bir yargı darbesi gerçekleştirmek için sorumsuzca ve militanca hareket etmişlerdir.

'Allah’tan başka hiçbir gücün bizden bu emaneti alamaz'

Millet egemenliğinin ve demokrasinin bir gereği olarak, siz bize ’git’ dediğinizde, biz, bir an bile tereddüt etmez ve emaneti size teslim ederiz. Ama siz bize ’kal’ dediğiniz müddetçe, yetkiyi bize verdiğiniz müddetçe, Allah’tan başka hiçbir gücün bizden bu emaneti almasına müsaade etmeyiz.

'Yargı, egemenlik hakkını milletten alamaz'

Türkiye’de hükümetleri, sadece ve sadece millet iş başına getirir. Sadece ve sadece millet, yani sizler görevden alırsınız. Yargı, içinde oluşmuş örgütlerin, ya da dış güçlerin menfaatine değil, sizin adınıza ve ülkemizin menfaatine vazife yapmak zorundadır. Yargı, egemenlik hakkını milletten alamaz. Medya, geçmişte yaptığı gibi, millete istikamet çizemez. Sermaye, geçmişte yaptığı gibi hükümet kurup yıkamaz. Uluslararası şer odakları, geçmişte sıkça yaptıkları gibi, içerideki hain örgütleri kullanarak benim ülkemi karıştıramaz, kaos oluşturamaz, benim bu güzel ülkemde ameliyat yapmaya yeltenemez. Eski Türkiye de, eski Türkiye’nin alışkanlıkları da artık geri gelmemek üzere tarihte kalmıştır. Yeni Türkiye’de egemenlik milletindir. Yeni Türkiye’de söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. 76 milyonun her bir ferdini, kendi iradesine sahip çıkmaya, demokrasiyi savunmaya, ülkesine yönelik bu çirkin saldırılara karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. Eğer, bizim hükümetimize yönelik bu saldırılara göz yumulur, bu siyaset mühendisliği görmezden gelinirse, biliniz ki, ilerde bu tür saldırılar başka hükümetlere karşı da gerçekleşir.

'Mesele parti ya da hükümet meselesi değil'

76 milyondan, bir partiyi, bir hükümet değil, siyaseti, demokrasiyi, milli iradeyi samimi ve güçlü şekilde savunmalarını bekliyoruz. Zira mesele, bir parti ya da bir hükümet meselesi değil, büyük Türkiye, Yeni Türkiye meselesidir. Bu saldırılardan, sadece belli bir kesim, belli bir partinin mensupları değil, 76 milyon zarar görmüş, 76 milyon bedel ödemiştir; vesayete karşı alınacak ortak bir tavır da inanın, 76 milyonun tamamına, tüm Türkiye’ye kazandıracaktır. Gençlerimizin, çocuklarımızın daha özgür, daha demokratik bir ülkede yaşamaları, bağımsız Yeni Türkiye’yi muhafaza edebilmeleri için, bugünden tercihinizi yapmanızı, bu saldırılara karşı tek vücut olmanızı, ülkemize, siyasete, demokrasiye ve kardeşliğimize daha güçlü şekilde sahip çıkmanızı sizlerden bekliyor ve arzu ediyorum.

'Yerel seçim öncesi komplo'

30 Mart yerel seçimlerine sadece 3,5 ay kala ortaya çıkan bu komplonun, iradenizi teslim almasına, iftiraların, algı operasyonlarının sizleri umutsuzluğa sevk etmesine asla izin vermeyeceğinizi biliyorum. Sizler zaten bu komployu, bu tuzağı bozdunuz. Buna benzer komplolara cüret edilmemesi için, dimdik duracağınıza, büyük ve yeni Türkiye hedefine, 20 hedeflerine sımsıkı sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

'Bu saldırılar Türkiye'yi güçlendirdi'

Bu 2 saldırı, Türkiye’yi daha da güçlendirdi. Türkiye yapılan 2 büyük saldırıya rağmen, 2013 yılını başarılarla, rekorlarla, önemli reformlarla geride bıraktı. Bu 2 saldırı, hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’yi daha da güçlendirdi. 2014 yılı, inşallah, 2013 yılından çok daha iyi, çok daha başarılı bir yıl olacak. Ekonomide, bu saldırıların yol açtığı kayıpları telafi edecek, inşallah yeni ve daha yüksek rekorlarla ülkemizi tanıştıracağız. Her 2 saldırının da hedef aldığı, hızlı tren, 3’üncü köprü, havalimanı, Nükleer Santral, Boğaz’a ikinci tüp geçit gibi, onun yanında Kanal İstanbul gibi küresel projelerimizi hız kesmeden sürdürecek, inşallah yenilerine başlayacağız. Çözüm sürecini, bu saldırı ve sabotaj girişimlerine rağmen güçlü şekilde muhafaza edecek, süreci daha ileri seviyelere taşıyacak, kardeşliğimizi pekiştirecek ve Türkiye’nin ufkunu ve umudunu daha da genişleteceğiz. En önemlisi de, demokratikleşme reformlarımıza ivme kazandıracağız. Her saldırıyla birlikte kan kaybeden vesayet sistemi, bilesiniz ki Türkiye’ye de daha fazla reform yapma imkanı tanıyor. Vesayet girişimleri zayıfladıkça, Türkiye’nin reform iradesi güçleniyor.

'Hayır dualarınızı eksik etmeyin'

Korku, sindirme ve istismar siyasetinin devre dışı kaldığı bir ortamda, siyasetin reform kapasitesi daha da artacak, 76 milyonu kucaklayan, 76 milyonun her bir ferdinin sorunlarına daha fazla ihtimam gösteren bir süreç başlamış olacak. Sizlerden, 20

hedefleri için, 2053 ve 2071 hedefleri için, büyük Türkiye ideali için, umudunuzu, heyecanınızı her daim diri tutmanızı özellikle rica ediyorum. Hiç endişeniz olmasın: Türkiye emin ellerde, geleceğe doğru yürüyüşünü kararlı şekilde sürdürüyor. Dualarla kurulmuş devletimiz, milletimizin hayır dualarıyla, elbette emekle, gayretle, adaletle, çok daha aydınlık yarınlara doğru koşuyor. Bu süreçte hayır dualarınızı ülkemiz ve milletimizden esirgemeyin.

İstiklal Marşı'nı okudu

Mehmet Akif’i vefatının 77’inci yıl dönümünde, hürmetle ve rahmetle yad ettiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, İstiklal Marşı’nda yer alan, şu dizeleri okudu: "Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli." Bu duaya amin diyor, yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, ailenizle, sevdiklerinizle, 76 milyon hep birlikte, barış, huzur, refah dolu nice yıllara erişmenizi Rabbimden niyaz ediyorum."