Erdoğan: Bu denge metni, ama bizi tatmin etmedi

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili 24 Nisan'da yaptığı açıklama Türkiye'den tepki gördü.Başbakan Tayyip Erdoğan, Obama'nın bir denge politikası gözettiğini belirterek, açıklamanın Türkiye'yi tatmin etmediğini söyledi.Göktürk beldesindeki açılış töreninin ardından Eyüp belediyesinin ek hizmet binasına gelen Erdoğan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Başbakan Erdoğan, “ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan Başkanlık açıklamasıyla” ilgili bir soru üzerine tarihi, geçmişi araştırmanın siyasetçilerin değil, tarihçilerin işi olduğunu, hatta hukukçuların da işin içine dâhil edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Araştırmalar yapılsın ondan sonra biz siyasilerin önüne bu konulsun” diye konuştu.Bu konuyla ilgili kendisinin önceden açıklamalar yaptığını, bu açıklamalarında “Geçmişimizle yüzleşiriz” ifadesini kullandığını hatırlatan Erdoğan, “Sayın Başkan’ın hazırlanan metnini bir denge metni olarak görüyorum. Bu metin bir defa bizi tatmin eden bir metin değildir” dedi.Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:“Dolayısıyla bu süreç içerisinde burada devam etmekte olan normalleşme sürecini gölgede bırakacak açıklamalardan kaçınmak gerekir. Yani hiçbir siyasinin, kendi verdiği söz veya kendi geleceğine yönelik yatırım için kalkıp da ülkeler arası barışı gölgeleyecek açıklamalar yapmaması gerekir."Erdoğan, bir gazetecinin "Azerbaycan, Türkiye'ye verdiği doğal gaza zam yaptı, bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna da "Bunlar tek taraflı olacak şeyler değil. Benim konudan haberim yok. Ama şu anda zam yapmışsa neye göre yapmış, dünyada petrol fiyatlarının düştüğü bir dönemde doğal gaza zam yapılması olayı tabii ki düşündürür. Bunlar değerlendirilir. Bakılır ona göre de bazı adımlar atılır" yanıtını verdi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Aliyev'le görüşmek için Azerbaycan'a gidecek misiniz?" sorusu üzerine de dünkü açıklamayı beklediğini ifade ederek, Azerbaycan'a gitmeyi düşündüğünü ancak kesinleşen bir tarih olmadığını bildirdi.CHP lideri Deniz Baykal da, Trabzon Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamanın, Türkiye'de yaratılan umut ve bekleyiş doğrultusunda olmadığını söyledi.Obama'nın açıklamasında soykırım sözünü kullanmamış olmasından bir teselli çıkarmanın çok güç gözüktüğünü ifade eden Baykal, "Çünkü soykırım dememiştir, ama soykırım konusunda Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının terminolojisini ve yorumunu Ermenice paylaştığını ifade etmiştir. Bu 1915'te yaşanan olayların yol açtığı karşılıklı insani trajedinin, bütün taraflarıkapsayacak şekilde bir anlayışla olayın değerlendirilmediğini bize göstermektedir. Bu üzüntü vericidir" diye konuştu.Yaşanan olaylarda hem Ermeni hem Türk insanının çok büyük acılar çektiğinin bir gerçek olduğunu dile getiren Deniz Baykal, şöyle devam etti:"Bugün ayrım yapmadan bütün bu acılara birlikte sahip çıkma ihtiyacı vardır. Bunu ABD Başkanı'nın ifade etmesi beklenirdi, bu gerçekleşmemiştir. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine çalışıldığı, bu doğrultuda çarpıcı yeni adımların atılmakta olduğu bir sırada ABD Başkanı'nın bu olaylarla ilgili diaspora yorumunu sahiplendiğini ifade eden açıklaması, Türkiye'de haklı olarak bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu tablo umut ederim, gerçeklerin ortaya çıkarılması konusundaki Türkiye'nin çabalarının bundan sonra zaafa uğramasına yol açmaz, açmamalıdır."CHP lideri Baykal, Türkiye'nin 1915'te yaşanan olayların gerçek niteliğinin ortaya çıkması için her türlü katkıyı, iş birliğini sergilemeye hazır olduğunu hep gösterdiğini anlatarak, "Buna sahip çıkmayı beklerdik. Bu olayların iç yüzünün anlaşılması için Türkiye'nin iyi niyetli katkılarına ABD'nin de önem verdiğini ve desteklediğini duymayı çok arzu ederdik. Obama'nın çok daha dengeli, kucaklayıcı, çok daha geleceğe yönelik umutları arttıran bir yaklaşım sergilemesini beklerdik.Maalesef bu doğrultuda bir değerlendirme yapılmamıştır. Soykırım sözcüğü, Ermenice içeriği sahiplenilerek ifade edilmiştir. Bu, Türkiye'de ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır" dedi.Türkiye ile Ermenistan'ın daha sağlıklı bir ilişki düzeni içine girmesi bakımından Türkiye'yi haksız bir soykırım suçlaması baskısı altına almanın, bu baskıyı Türkiye'yi yeni açılımlar yapmak için bir zorlama unsuru gibi değerlendirmenin çok kabul edilebilir gözükmediğini vurgulayan Baykal, şunları söyledi:"Türkiye artık soykırım konusunda uluslararası tehditlerin ve şantajların hedefi olmaktan bir an önce çıkmalıdır. Bu konudaki söylemlerin Türkiye'yi yönlendirmek için Türk dış politikasına yön vermek için bir baskı unsuru gibi kullanıldığını artık herkesin anlaması lazım. Soykırım konusunda bir aşırı hassasiyet sergileyerek, bunu önlemek için politikamızdan ödünler vererek,birilerini tatmin etmeye çalışarak bir yere ulaşmamızın mümkün olmadığı artık anlaşılmalıdır. O nedenle biz Türkiye olarak bu olayların iç yüzünün ortaya çıkarılması için ortaya attığımız iyi niyetli önerilere sahip çıkmaya devam edeceğiz.1915'te yaşanan acı olayların kurbanlarına insani saygımızı hiçbir ayrım gözetmeden ortaya koyacağız ve yüz yıla yakın bir süre önce yaşanmış olayların bugünün Türkiye'sini baskı altına almak için, sindirmek için, bu Türkiye'nin dış politikasından tavizler koparmak için haksız bir unsur gibi kullanılmasına, bir tehdit unsuru gibi, bir baskı unsuru gibi kullanılmasına fırsat vermemeliyiz.Artık yeter. Bu soykırım şantajı söyledi söylemedi, bu konuda açıklamasında Ermeni diasporasının yorumunu paylaştı, paylaşmadı tedirginliklerinden Türkiye'yi kurtarmak lazımdır.Türkiye Cumhuriyeti tarihi şerefle sahiplenmeye hazırdır. Gerçekleri ortaya çıkarmak için her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bundan sonra da bu konuyu artık gündemimizden kalıcı şekilde çıkarmak lazımdır. Yani 100 sene önce yaşandığı söylenen olaylar dolayısıyla bugün TürkiyeCumhuriyeti'nin dış politikasını yönlendirmeye kalkmak, bir baskı unsuru gibi kullanmak Türkiye'yi rencide ediyor. Bu işe bir an önce son vermeliyiz."