Erdoğan, British American Tobacco'nun yönetim kurulu üyesini bakan yardımcısı olarak atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında dikkati çekici bir isim yer aldı.

British American Tobacco (BAT) tütün şirketinin Türkiye’de halen yönetim kurulu üyesi olan Rıza Tuna Turagay, geçen gün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, Ticaret Bakan Yardımcılığı'na atandı.

soL haber portalının aktardığına göre dikkati çekici bir diğer gelişme de halen British American Tobacco Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Rıza Tuna Turagay’ın şirketteki sorumluluk alanının önceki gün genişletilmesi oldu. Buna göre Turagay, BAT Türkiye'de Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler bölümünün yanı sıra Hukuk departmanının da başına geçti.

Rıza Tuna Turagay kimdir?

1964 yılında Viyana'da doğan Rıza Tuna Turagay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra University of Birmingham'da Uluslararası Bankacılık ve Finansman dalında yüksek lisans yaptı. İş hayatına 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, bu kurumda 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar ve Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. 1997-2000 yılları arasında Ticaret Müşaviri olarak T.C. Washington Büyükelçiliği'nde çalıştı. 2000 yılından Nisan 2006 tarihine kadar sırasıyla; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili olarak görev aldı.

British American Tobacco Türkiye ailesine 2006 yılında katılan Rıza Tuna Turagay, 2007 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü'ne getirildi. Nisan 2017'de Türkiye Kuzey Afrika bölge birleşmesinin ardından Turagay, Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak atanmıştı. Turagay, 1 Ocak 2018 itibarıyla genişleyen görev alanıyla BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Hukuk- Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevine devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası olan Rıza Tuna Turagay ayrıca uluslararası seminer ve toplantılarda Türkiye ekonomisi, dış ticaret, gümrük uygulamaları, konut finansmanı konularında çok sayıda tebliğ sundu; çeşitli dergi ve gazeteler için Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında çeşitli makaleler hazırladı.