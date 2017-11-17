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Erdoğan: Böyle ittifak olmaz; NATO tatbikatından 40 askerimizi çektik

"Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar, burada Atatürk'ün resmi ve şahsımın ismi var"

17 Kasım 2017 16:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Norveç'te NATO koordinesinde tatbikat yapan 40 Türk askerini çektiklerini belirterek, "Dün Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk'ün resmi ve şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler. Böyle bir ittifak olamaz" dedi.

Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, NATO tatbikatı sırasında yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Dün Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk'ün resmi ve şahsımın ismi var.

Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler. Böyle bir ittifak olamaz. Oyun başka, zaman zaman malum yerlerde bunlar değişik yerlerde de yapıldı. Koskoca ABD'ye karşı niye böyle konuşuyorsunuz zihniyeti var. Hak'tan başka güçlü kim olabilir, biz buna bakacağız"

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