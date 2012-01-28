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Dünya

Erdoğan Bosna'da "Günün Şahsiyeti" seçildi SARAYBOSNA (A.A)

28 Ocak 2012 21:17

-Erdoğan Bosna'da "Günün Şahsiyeti" seçildi  SARAYBOSNA (A.A) - 28.01.2012 - Bosna Hersek'in en çok satan günlük gazetelerinden biri Dnevni Avaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ''Günün Şahsiyeti'' olarak seçti. Gazetenin, ''Türk milli çıkarlarının koruyucusu'' başlıklı haberinde, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin günlük siyasi amaçları için bazı olayları gündeme getirenlerin tarih yazmalarına müsaade etmeyeceğini net bir şekilde gösterdiğini yazıldı. Fransa Senatosunca onaylanan Ermeni yasası konusundaki Başbakan Erdoğan'ın tutumunu öven gazete, ''Böyle bir diplomatik tutumunu ancak ekonomisi güçlü olan Türkiye sergileyebilir'' ifadesi kullanıldı. Fransa'da onaylanan Ermeni Yasası konusundaki Türkiye'nin nihai cevabını ,''Fransızlar'ın endişeli bir şekilde beklediği'' yazılan Dnevni Avaz'ın haberinde, Başbakan Erdoğan'ın milli çıkarların nasıl savunulduğunu gösterdiği belirtildi.

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