Erdoğan borsacı çiftin nikahına katıldı

Başbakan Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un ilk gong töreninde verdiği söz üzerine, borsa çalışanı çiftin nikahında şahitlik yaptı.

Borsa İstanbul'da aracı şirket personeli Nilgün Yılmaz ile borsa çalışanı Namık Kemal Aydın, Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nde düzenlenen törenle evlendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, nikah törenine eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Erdoğan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun şahitlik yaptığı nikahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ kıydı.

Törene, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan ile davetliler katıldı.



Söz vermişti



Borsa İstanbul'un faaliyete başlaması dolayısıyla 5 Nisan'da İstinye'deki merkezinde düzenlenen ilk gong törenine katılan Başbakan Erdoğan, seans salonunu gezdiği sırada nişanlı olduklarını öğrendiği Nilgün Yılmaz ve Namık Kemal Aydın ile sohbet etmişti.

Erdoğan, bir süre telefonda konuştuğu Nilgün Yılmaz'ın annesine kızının nişanlısıyla hala neden evlenmediğini de sormuştu.

Erdoğan, ''Senin kız nişanlı değil mi? Neden hala bekliyor? Evlilik hayırdır. Evlendiği anda bereket artar. Birbirlerine de yakışmışlar. Nikahı kıymak suretiyle bu işi bitirmek lazım'' demişti.

Nilgün Yılmaz'ın bunun üzerine ''Nikah şahidimiz olur musunuz?'' diye sorduğu Erdoğan da şahitlik yapma sözü vermişti.