Erdoğan: Bölgede PYD ile de mücadele ediyoruz; temennimiz, güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği Çin'in Hangzou kentinde bir araya geldi. Saat 8.10'da başlayan iki lider ve heyetler arası görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından iki lider kısa bir ortak basın açıklaması yaptı. Obama "Türk halkı darbeye karşı sokaklara dökülerek demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gösterdi. Sizi gördüğüme sevindim başkanlığım sırasında şimdiye kadar yarattığımız güçlü ittifağın devamını diliyorum" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Erdoğan, Gülen'in iadesine ilişkin ABD'ye dosyalar gönderildiğini hatırlatırken, darbe girişimine ilişkin dosyaların ise yakın zamanda iletileceğini ifade etti. Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin olarak, "Bölgede DAİŞ ve PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz aynı şekilde devam etmektedir. Temennimiz güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra telefonlarla yaptığımız görüşmeden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldik. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum.

Bölgemizdeki terör eylemleriyle darbe girişiminin art arda gelmesi oldukça manidar. İyi terörist, kötü terörist olamaz. Bunlara karşı takınmamız gereken tavır bellidir. Temennimiz güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın. Güneyimizde bir terör koridoru oluşmaması için Türkiye koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vermektedir.

FETÖ terör örgütüyle ilgili de çalışmalarımız sürmektedir. Darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosya gönderilmiştir. 15 Temmuz'dan sonra hazırlanmakta olan dosyalar da yine ABD'den gelen heyete daha sonra teslim edilecektir. Onların da çalışmaları şu anda devam etmektedir. ABD Adalet Bakanlığından bir heyet gelmiştir. Şimdi de bizden yine Adalet Bakanlığından bir heyet aynı şekilde ABD'ye, hatta Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız birlikte ABD'ye gidecekler orada da bu çalışmayı birlikte yapacaklardır."

Obama'nın açıklaması şöyle:

"Türk halkı sokaklara dökülerek demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gösterdi” diyen Obama, “Ben o zaman kuvvetle bu girişimi kınadım ve şahsen Erdoğan ile konuştum. Herhangi bir şekilde ‘destek olarak ne yapabileceğimizi’ sordum. Bu darbe teşebbüssün sona ermesinin ardından soruşturma, kovuşturulma aşamasında yardım edeceğimizi söyledim. Size ve Türk halkına mültecilere kapılarınızı açtığınız için teşekkür ediyoruz. Dünyada tüm ülkelerden fazla mülteciye kapılarınızı açtınız. Birleşmiş Milletler'in toplantısının yanısıra bir de mültecilerle ilgili toplantılar olacak. Başkan Erdoğan ve Türkiye mültecilerin yükünü yalnız taşımamalıdır. Hepimiz desteklemeliyiz Türkiye'yi. Sizi gördüğüme sevindim başkanlığım sırasında şimdiye kadar yarattığımız güçlü ittifağın devamını diliyorum."

15 Temmuz sonrası ilk görüşme

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’nin, istediği desteği yeteri kadar çabuk vermemekle suçladığı ABD, daha öncekilerin aksine bu görüşmeyi ilk duyuran taraf olmuştu.

Fırat Kalkanı harekâtı operasyonu devam ederken gerçekleşen görüşmede ana gündem PYD konusu, Suriye ve Fethullah Gülen’in iadesiydi.