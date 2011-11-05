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Erdoğan: Bölgede barış istiyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı...

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'ye, ''Türkiye'nin bölgede barış, refah ve huzur istediğini'' belirttiği, ''Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını asla doğru bulmadıklarını'' vurguladığı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan'ın Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Barzani'yi kabulünde çeşitli konular ele alındı.

Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'nin bölgede barış, refah ve huzur istediğini'' belirterek, ''Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını asla doğru bulmadıklarına'' vurgu yaptı.

Barzani ise Türkiye'nin demokratik açıdan gelişmiş bir ülke olduğuna işaret ederek, ''Silahlı mücadele bir hak arama yolu olarak telakki edilemez. Terör, bizlere de zarar veriyor'' dedi.

Başbakan Erdoğan'ı ''cesur bir lider'' olarak niteleyen Barzani, Türkiye'de açılım sürecinde yapılan icraatların, Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirdiğini kaydetti.



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