Erdoğan Böhmermann'dan şikayetçi oldu



Mainz Savcılığı tarafından pazartesi akşamı yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın ZDF sunucusu ve komedyen Jan Böhmermann’dan şikayetçi olduğu duyuruldu. Savcılık Erdoğan‘ın şikayet dilekçesinin ellerine ulaştığını bildirdi. Açıklamada şikayet gerekçesinin ZDF ekranlarında yayınlanan "Neo Magazin Royal" adlı programında okunan "sövgü şiiri" olduğu belirtildi.

Savcılık dilekçenin incelenmeye alındığını kaydetti.

ZDF kanalının bulunduğu Mainz kentindeki savcılık, geçen hafta Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca Böhmermann hakkında 'yabancı devlet adamına hakaret etmek' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Ancak dava açılabilmesi için mağdurun şikâyetçi olması ve Alman hükümetinin de yabancı devlet adamı olması sebebiyle dava açılmasına onay gerekiyor.

Yargılama talebi

Alman komedyen ve sunucu Jan Böhmermann, 31 Mart 2016 tarihinde "Neo Magazin Royale" adlı programında "Sövgü Şiiri" (Schmähkritik) adlı bir şiir okumuştu. ZDF kanalı söz konusu parodinin ZDF'in kalite ve mizah anlayışı ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkartmıştı.

Almanya Başbakanı Merkel de, konuya ilişkin açıklamasında şiirin "bilinçli olarak kırıcı bir metin" olduğu eleştirisinde bulunmuştu.

Türk hükümeti daha sonra sözlü bir nota ile Berlin’den Böhmerman’ın yargılanmasını talep etmişti. Bunun ardından federal hükümet tarafından yapılan açıklamada Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan uzmanların bu talebi değerlendirdiğ, incelemenin birkaç gün süreceği bildirilmişti.