Erdoğan, BM görüşmeleri için ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti.

Habertürk’ün haberine göre, Özel uçak TUR ile JFK Havaalanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Halit Çevik, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve milletvekilleri eşlik edecek.

Erdoğan, New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek ve SETA Vakfı tarafından ABD’li kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenecek çalışma yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BM Genel Merkezi’nde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlenecek resepsiyona ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Kalkınma Gündemi’nin kabulünün birinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak.

BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılış oturumunda yer alacak Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitap ettikten sonra BM Genel Sekreteri Ban tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, ardından ABD Başkanı Barack Obama’nın evsahipliğinde yapılacak “mülteciler” konulu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşeko ile ayrı ayrı görüşecek Erdoğan, ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından heyet başkanları onuruna verilecek resepsiyona iştirak edecek.