Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.