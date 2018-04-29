Erdoğan: BM Genel Kurulu tehditlere rağmen onurlu bir duruş sergiledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmesini değerlendirdi. Erdoğan, Genel Kurul'un tehditlere rağmen onurlu bir sergilediğini söyledi.

Lideri olduğu AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, oylamada kabul oyu veren tüm devletleri tebrik etti.

Erdoğan, "Amerika'nın Kudüs ile ilgili attığı adımın hukuksuzluğu ve meşru görülmediği BM tarafından da ortaya konmuştur. Temenni ederim ki ABD başını iki elinin arasına alır bu durumu düşünür" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür. 196 kez büyüktür" diye konuştu.

Daha önce tasarının BM Genel Kurulu'nda 160 ila 190 arasında oyla kabul edeceklerini düşündüklerini ancak Beyaz Saray'ın ülkeleri tek tek açıktan tehdit ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların, hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı?

"Şunun bir defa bilinmesi lazım; demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Eğer böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur...

"Kudüs meselesi bölgemizdeki sıkıntılı olan durumu çok daha çıkılmaz hale getirdi...Amerika'nın gösterdiği tavır insanların vicdanında derin yaralar açtı. Demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem ve bir rejim değildir. Hiç bir ülkenin pervasızca tehdit etmeye hakkı yoktur."

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini de Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Mısır, bu kararı eleştiren bir tasarıyı BM Güvenlik Konseyi'ne taşımıştı. ABD'nin vetosu nedeniyle Pazartesi günü reddedilen tasarıya Konsey'in diğer 14 üyesi destek vermişti.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısı ise Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanmıştı. 193 üyeli BM'de yapılan oylamada 9 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kalmıştı.

Bağlayıcı olmayan karar metninde şu ifadeler yer alıyor: