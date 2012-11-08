Erdoğan: BM artık bir liderlik sergileyemiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''BM, artık insanlığın geleceğini tehdit eden, umutlarını körelten korkuları ortadan kaldırabilecek bir liderlik sergileyemiyor'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, ''Başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere Somali'de, Myanmar'da, Suriye'de sınavlar veren küresel yapıların, sorunların çözümü karşısında maalesef yetersiz kaldıklarını görüyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, bu durumun küresel yapıların etkinlik ve meşruiyetlerini her geçen gün aşındırdığını ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''Üzülerek ifade etmek zorundayım ki BM artık, insanlığın geleceğini tehdit eden, umutlarını körelten korkuları ortadan kaldırabilecek bir liderlik sergileyemiyor. Dünya, 5 tane daimi üyenin iki dudağının arasına bırakılamaz.

Yanı başımızda Suriye'de şu anda ölen insanların sayısı 50 bine ulaştı. Sadece benim ülkeme sığınan insan sayısı 110 bin. Çadır ve koyteyner kamplarda, 60 bini de kendi imkanlarıyla evlere göç etmiş durumda... 2.5 milyon insan kendi ülkesinde evlerinden ayrı yaşıyor, uçaklardan bombalarla insanlar öldürülüyor.

BM nerede? BM, 5 tane daimi üyenin iki dudağının arasından vereceğe karara bağlı. Bunun için biz, BM'nin, bütün insanlığın hukukunu koruyacak, uluslararası toplumu ortak değerler ve adalet temelinde örgütleyecek şekilde yeniden yapılanması gerektiğini savunuyoruz.

BM'de, Güvenlik Konseyi'nde tüm insanlığın temsilcilerinin bulunması lazım, tüm kıtaların temsilcilerinin bulunması lazım, tüm inanç gruplarının temsilcilerinin bulunması lazım. BM'nin hem vizyonu hem de yapısı yenilenmek zorundadır.''

'Suriye rejimi, BM sisteminden cesaret almaktadır'

Başbakan Erdoğan, ''Suriye rejimi, BM sistemindeki tıkanıklıktan cesaret alarak kendi halkına karşı yaptığı vahşeti sürdürmektedir'' dedi.

'Küresel ekonomik kurumlar da reform sürecinden geçmeli'

''2. Dünya Savaşı sonrasındaki küresel ekonomik dengeleri yansıtan kurumların kapsamlı bir reform sürecinden geçerek günümüzün ekonomik gerçekleriyle uyumlu hale getirilmeleri şarttır'' diyen Başbakan Erdoğan, ''Benzer bir şekilde IMF'nin de kapsamlı bir reform sürecinden geçmesi gerektiğine inanıyoruz'' diye konuştu.

Eş başkanlıklarını Güney Kore Başbakanı Lee Myug-bak ve Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın yaptığı 5. Bali Demokrasi Forumu'nda 83 ülke yer alıyor.

Brunei Sultanlığı'nı ziyaret edecek

Başbakan Erdoğan, Endonezya'daki temaslarının ardından yarın Brunei Sultanlığı'na bir günlük çalışma ziyaretinde bulunacak.