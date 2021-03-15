Erdoğan, Bloomberg'e yazdı: Batı'nın en mantıklı seçeneği Suriye'de Türkiye'yi desteklemek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yabancı basın için kaleme aldığı bir köşe yazısında Batı ülkelerine Türkiye'ye Suriye'deki iç savaşı bitirmesi ve istikrarı sağlaması için destek verme çağrısında bulundu.

Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yıl dönümü vesilesiyle Bloomberg için bir yazı kaleme alan Erdoğan, Batı'nın Suriye'de kurulan güvenli bölgelere yatırım yapması gerektiğini ve "bu barış projesini desteklemesi gerektiğini" savundu.

Erdoğan yazısında Batı ülkelerinin Suriye konusunda üç seçeneği olduğunu ifade etti:

"Birinci seçenek kenarda masum insanların Suriye'de hayatını kaybetmesini izlemeye devam etmeleri. Bu sadece Batı'nın ahlaki savlarını baltalamakla kalmaz aynı zamanda uluslararası güvenlik ve Avrupa'nın siyasi istikrarına zarar verecek terörizm ve düzensiz göç gibi yeni tehditler doğurur.

İkinci seçenek kalıcı bir çözüm geliştirmek için gerekli askeri, ekonomik ve diplomatik adımları atmak. Son 10 senedir bu yönde bir adım atmadıklarını düşünürsek, Batılı liderlerin bu yönde bir adım atacağına inanmak için bir gerekçemiz yok.

Üçüncü ve en mantıklı seçenek ise Türkiye'ye destek olarak Suriye'de çözümün bir parçası olmaları. Bu en az maliyetli ve en etkili seçenek"

Erdoğan, Türkiye'nin Batı ülkelerinden beklentisinin "PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı açık bir tavır almaları" olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, YPG'nin güvenli bölgelere saldırdığını ve Şam'ın işine gelecek hamleler yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Maalesef bölgedeki müttefiklerimiz olan ılımlı muhalifler IŞİD ve PKK'yı yenmek için yoğun çabaları ve fedakarlıklarına rağmen koordine bir karalama kampanyasıyla hedef alındı" dedi.

"Türkiye insani yardım çalışmalarına liderlik ederek, terörizme karşı ön saflarda bulunarak ve diplomatik süreçte aktif rol alarak gerekeni yapabilecek tek ülke olduğunu kanıtladı" yazan Erdoğan, "Biden hükûmeti seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü tutmalı Suriye'deki trajediye son verip demokrasiyi savunmak için bizimle çalışmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Batı'yı Suriye'deki krizi "unutmakla" da suçladı. Türkiye'nin geçen sene bu zamanlarda Şam'ın İdlib'e saldırmasını önlediğini söyleyen Erdoğan şu satırları kaleme aldı;

"O dönem Türkiye'yi öven ülkeler hızlı bir şekilde Suriye'deki insani krizi unuttu; bunda Koronavirüs pandemisinin de rolü var. İç savaş, Batı'nın yeni vicdani savaşına kadar geçmişte kalmış bir haber haline geldi."

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye İç Savaşı'nın başından bu yana duruşunu hiç değiştirmediğini ifade etti.