Erdoğan: Bizler bu yola koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamasının ardından "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, paylaşımlarda bulunan Erdoğan, "Sahip oldukları imkanların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımları şöyle:

"Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak. Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkanların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."