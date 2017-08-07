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Erdoğan: Bizim Türkiye Cumhuriyet devletinden başka devletimiz yoktur; kim ne derse desin, hepsi hikâye

"Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek devlet, bu dörtlü AK Parti'nin manifestosudur"

07 Ağustos 2017 20:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'tek millet', 'tek devlet', 'tek bayrak', 'tek devlet' sloganının AKP'nin 'manifestosu' olduğunu belirterek "Bizim Türkiye Cumhuriyet devletinden başka devletimiz yoktur; kim ne derse desin, hepsi hikâye" dedi.

Eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın "Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri  Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle tepki toplamıştı.

Rize'de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarında ilgili kısım şöyle:

"Bazıları paçavralarla dolaştılar ve sen o paçavraların altında Hakkari'de gittin miting yaptın. Kime neyi anlatıyorsun. Tek vatan, bizim doğu illerimizi bölmek istemediler mi, girdiler. Biz oraları size mezar ederiz, mezar dedik. İşte Gabar'da, Tendürek'te, bütün oralarda şu anda güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden inlerine girdik. Şu anda da yoğun bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Şehidimizin kanını biz yerde bırakmayacağız. Bu dörtlü AK Parti'nin manifestosudur. Bizim Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hikaye. Ben size partimin genel başkanı, aynı zamanda manifestomuzu söylüyorum. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek devlet. " 

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