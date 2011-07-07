Erdoğan: Bizim teminat verme yetkimiz yok

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki yemin krizi ile ilgili olarak CHP ve BDP’nin tavrını bir kez daha eleştirirken, "Yemin etmeliler Meclis'e gelmeliler" diye konuştu. Erdoğan'ın parti grubunun basın kapalı bölümünde de konuyla ilgili olarak "kendilerini bir kuyuya düşürdüler biz mi çıkaracağız" dediği öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin basına kapalı grup toplantısında milletvekillerine seslendiği konuşmasında, Meclis'teki yemin krizine işaret ederek, "Yemin etmeliler, Meclis'e gelmeliler" dedi. Erdoğan, milletvekillerine açıklamaların parti politikalarına uygun olması uyarısında bulundu.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''teminat verirlerse yemin ederiz'' sözünü değerlendirirken, ''Bizim teminat vermeye yetkimiz yok'' dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''teminat verirlerse yemin ederiz'' sözlerini değerlendirirken, ''Yargı teminat veriyorsa buyursunlar alsınlar. Bizim teminat vermeye yetkimiz yok'' diye konuştu.





Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısından çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu; 'teminat verirlerse yemin ederiz.' Bunu nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusuna, ''Ne teminatı?'' karşılığını verdi. Gazetecilerin ''Tutuklu milletvekillerinin serbest kalmasıyla ilgili olarak'' demesi üzerine, Erdoğan, ''Yargı teminat veriyorsa buyursunlar alsınlar. Bizim teminat vermeye yetkimiz yok'' diye konuştu.



Erdoğan, ''Yarın yemin etmelerini bekliyor musunuz? ''sorusuna ise ''Kendi bilecekleri iş...'' karşılığını verdi.

