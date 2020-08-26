Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili sert açıklamalarda bulundu. "Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir" diyen Erdoğan, "Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır" dedi.

"Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Tükiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları, cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz" diye devam eden Erdoğan, "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin; yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" mesajını verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Tüm hayatlarını istismarla liyakârlıkla, yalanla geçirmiş olanlar eser siyasetinin manasını bilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi beceremeyenlerin gönüllerinin bağlı olduğu mecralar açıkça ortadadır. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Hiçbir şey gibi Malazgirt Zaferi de kendi kendine ortaya çıkmış değildir. Gerisinde büyük bir kararlılık vardır."

"Bugün dahi birçok şehrimizde bir arada görebileceğimiz farklı medeniyet sembolleri bizim kadim anlayışımızın birer tezahürüdür. Biz de ayak bastığımız her yeri imar ederek adaleti tesis ederek gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz."

"Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık."

Haçlı Seferleri batılının bilinç altındaki islam düşmanlığını en açık şekilde ortaya koyan tarihi hadiselerden bir tanesidir. Bu seferler neticesinde milyonlarca şehit verdik. Şehirlerimiz köylerimiz harap oldu. Baskınlara, salgın hastalıklar direnmek zorunda kaldık. Ama hiçbir zaman zalime boyun eğmedik, milletimize boyundurluk vuramadılar. Bizi bu topraklardan atmayı başaramadılar. Devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar."

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz konusunda sert mesajlar

"Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak korsanlık peşine koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.

Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Boyun eğmeyeceğiz. Siyasi, askeri açıdan ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Tükiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları, cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin; yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım."

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz açıklaması

"Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi milletimize uzun zamandır ihtiyacı olan morali ve kaynağı salmıştır."