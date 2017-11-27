Erdoğan: Bizim için kıstas, teknolojinin fıtrata aykırı olmaması

İdris TİFTİKCİ-Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Bizim için kıstas, teknolojinin fıtrata aykırı olmamasıdır. Ölçü teknolojinin dünyanın yok edilmesi için değil, ihyası yolunda kullanılıyor olmasıdır\" dedi. Erdoğan, \"Bizim asıl mücadele etmemiz gereken teknolojinin, insanlığın adım adım kendi kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir. Sıkıntı burada\" diye konuştu.

Erdoğan, \"Çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine, onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin, babanın elinde telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa \'teknolojiden uzak\' demek faydasız bir çaba olur. Çünkü ben bunu evde torunlarımla yaşıyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi\'ne katıldı. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak da katıldı.

\"BU DA BİR ZİHNİ BAĞIMLILIKTIR\"

Erdoğan konuşmasında, \"Bizim için kıstas, teknolojinin fıtrata aykırı olmamasıdır. Ölçü teknolojinin dünyanın yok edilmesi için değil, ihyası yolunda kullanılıyor olmasıdır\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün nükleer başlıkları, nükleer silahları yasaklama anlayışını savunan zihniyetlerine baktığınız zaman, birisinde 15-16 bin nükleer başlık var, bir diğerinde 12 bin 500 nükleer başlık var. Bir diğerine bakıyorsunuz 7 bin 500 başlık var. Ama diyor ki \'sen yapamazsın\', \'e sende var\'. Sen istediğin yerde bunu kullanma hakkına sahip olacaksın ama diğer taraftan \'sen yapamazsın\' diyeceksin. Hemen parmak sallamaya başlıyorlar. İşte sıkıntı burada. Bu da bir bağımlılık. Bunu da dikkatle dinlememiz lazım. Buna da ben isterseniz burada bir isim koyayım. Bu da bir \'zihni bağımlılıktır\'. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken teknolojinin, insanlığın adım adım kendi kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir. Sıkıntı burada\" diye konuştu.

\"O İŞ BİTTİ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yamalı bir topun peşinde bütün gün koşarak enerjimizi boşalttığımız o günler bir daha geri gelmeyecek. O iş bitti. Televizyonun, telefonun ve bilgisayarın olmadığı sohbetin, muhabbetin tezekkürün günlük hayatımızın bir parçası olduğu günleri özleyebiliriz. Ama aynı canlılıkta yaşatma imkanı bulamayız. Her gün akşam evlerde dedelerin, ninelerin, annelerin, babaların, ağabeylerin, ablaların, halaların, teyzelerin, amcaların, dayıların bir araya geldiği o büyük aile dönemleri de maalesef mazi oldu. Onlarda mazide kaldı, hasretle özlüyoruz ama geçti. Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre, önümüze bakıp gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız\" şeklinde konuştu.

\"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKN BİR DÖNEM GİRDİĞİMİZE İNANIYORUM\"

Erdoğan, \"Gençlerimizi anlayamazsak, onların ruh dünyasına giremezsek onlara erişemeyiz. Evlatlarımızlar empati kuramazsak, onlarla ortak bir dil geliştiremezsek, sorunlarının çözümü için doğru yöntemlerde bulamayız. Bunun için çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine, onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin, babanın elinde telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa \'teknolojiden uzak\' demek faydasız bir çaba olur. Çünkü ben bunu evde torunlarımla yaşıyorum. Bakıyorsun sabah çıkıyor geliyor, hemen \'anneanne ipadi\'ni bana versene\'. Bir dayanıyorsun, iki dayanıyorsun, en sonunda \'hadi sana 15 dakika müsaade\'. Bunlar yaşadığımız gerçekler. Onu kontrollü bir şekilde nasıl götüreceğiz asıl olan bu. Gerçek dünya ile, sanal dünyayı ayıramayan çocukların zihinleri teknolojinin zararlı etkilerine daha çok açıktır. Teknoloji bağımlılığında en riskli kuşak 12-24 yaş grubu olduğuna göre, bu konuda okullarımıza, öğretmenlerimize de çok önemli göreveler düşüyor. Ben bu konuda özellikle Yeşilay\'ımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok geç olmadan ailesi ile okulu ile ilgili tüm kurumlarımıza, elbette Yeşilay\'ımızda teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmemiz gereken bir dönem girdiğimize inanıyorum\" dedi.

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