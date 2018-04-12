Erdoğan: Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan döviz kurlarıyla ilgili olarak, "Ülkemizde ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler" dedi.

Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur" diye konuştu.

Ankara'da Başkentray açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Ekonomide aktif rol oynayanlar eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur"