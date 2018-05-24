Erdoğan: Bize ulaşan anketler var, "Durmak yok yola devam" diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için kampanyalarını yarın (24 Mayıs 2018) başlatacaklarını belirterek, "31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak" dedi.

Erdoğan, Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim'deki açılışından sonra Atatürk Havalimanı'nın 'Millet Bahçesi' haline getirileceğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı, program moderatörü Pelin Çift'in "Anketler ne diyor?" sorusuna, "Durmak yok yola devam" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen'in usulüne göre istenmemesine yönelik açıklamalarını, "Buna pek girmek istemiyorum ama Muharrem Bey’in Adalet Bakanlığına veya MİT’e bunun ispatını yapması lazım. Sana bunu ABD’den kim söylemiş, bunun belgesiyle vermesi lazım. Bunun belgesini versin ki MİT’e cevap hakkı doğsun" sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan, kabinedeki bakan sayısının azaltılacağını da belirterek, "Artık öyle 25 bakanlı Bakanlar Kurulu olmayacak, sayı ciddi manada düşecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan, TRT ortak yayınında, 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız. Yarın beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız. 31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak.Tüm adaylar komisyona geldi.

- 7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar.

-AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.

Atatürk Havalimanı "Millet Bahçesi" haline gelecek

- Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız.

- Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski stadları 'millet bahçesi' haline getireceğiz. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun. Sadece yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk yer kuruyoruz ki oradaki personelin gidiş gelişini zora sokmayalım.

- Halkım, cumhurbaşkanlığı görevini ikinci defa şahsıma verirse ben inanıyorum ki güçlü bir parlamento ile beraber verecektir.

- ÖTV'yi kaldırınca yerine neyi koyacaksın? Vergisi olmayan devlet mi var?

- Bize ulaşan anketler var. "Durmak yok yola devam" diyor.

- Mersin Akkuyyu'un ardından yeni santrallerin adımı atılacak.

Benim istihbaratım neresidir MİT. Onlar şimdi oralardan da muhataplar var ya. Biz alışkınız, bu ilk aldığımız suikast ihbarı değil. Birçok yerlerle ilgili bu ihbarlar gelmiştir. Biz bir defa kader planına inanmışız. Avrupa’nın dört bir yanında binler oraya gelecek oraya ben gitmezsem olmaz. Yok gitmem lazım. Tedbirlerimizi aldık gittik. Ufak tefek çatlaklar olabilir o ayrı mesele. Muhteşem bir ilgi, alaka.

İnce'nin iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Fetullah Gülen'in iadesinin usulüyle istenmediği iddiası hakkında “Buna pek girmek istemiyorum ama Muharrem Bey’in Adalet Bakanlığına veya MİT’e bunun ispatını yapması lazım. Sana bunu ABD’den kim söylemiş, bunun belgesiyle vermesi lazım. Bunun belgesini versin ki MİT’e cevap hakkı doğsun" dedi.