Erdoğan: Bize, sorgusuz sualsiz biat eden cahil bir gençlik lazım değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bize sorgusuz sualsiz biat eden bir gençlik lazım değil” derken, neyi savunduğunu ve bunun için gereken donanıma sahip bir gençliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın Uluslararası Münazara Turnuvası ödül töreninde yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Siyaset yolundaki başarımda böyle kaliteli arkadaş çevremin olmasının da çok büyük payı var.

Münazara medeniyetimizde taktir ve teşvik edilmiştir.

Münazara her şeyden önce öz güven kazandırıyor. Münazara polemik yapma değil, bilgiyi etkili kullanma sanatıdır.

Fikirlerin rahatça konuşulup tartışılmadığı yerde şiddet devreye girer. Bunun için biz düşünce ve ifade özgürlüğünü, başkalarının da aynı haklara saygı göstermeleri şartıyla sonuna kadar savunduk, destekledik. Son 14 yılda klavyelerin, tabelaların, harflerin, kelimelerin üzerindeki birçok yasağı biz kaldırdık. On yıllardır yazı ve fikir hayatımıza musallat olan tek tipçi, vesayetçi anlayış yerine farklılıkları zenginlik olarak gören, düşüncenin önünü açan bir bakış açısını biz ikame ettik.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü sadece kendi düşüncelerini ifade edilebilmesi olarak görenlerle elbette anlaşamadık, anlaşamayız. Çünkü biz insanı eşref-i mahlukat olarak gören medeniyetin mirasçılarıyız. Biz, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen bu yaklaşımdan hareketle tüm insanlara saygı duyan bir anlayışa mensubuz. Böyle olduğu için de çoğulculuk ve özgürlükçülük konusunda en küçük bir sıkıntımız yok. Ülkemizin ve dünyanın her yerinde tüm farklı inanç, düşünce, meşrep gruplarıyla karşılıklı görüş alışverişimiz olmuştur.

Batının İslamofobisini görüyorsunuz ama biz diğer mabetleri de koruma altına aldık.

İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Bunu böyle bilesiniz.

Teknolojinin ulaştığı seviyeye rağmen kitaplar hala kendini geliştirmek isteyenler için birer hazinedir.

Ülkemizde mesele kitap bulamama meselesi değil, okumama sorunudur. Ben yeni nesilden umutluyum.

Bize sorgusuz sualsiz itaat eden bir gençlik değil, neyi niçin savunduğunu bilen bir gençlik lazım.

16 Nisan’da gençlerimizi için tarihi bir adım atıldı ama birileri gençlerimize güvenmiyor.

Ben 2023, 2071 hedeflerimizi emanet ettiğimiz gençlerimize güveniyorum.