'Erdoğan bize büyük ekonomik katkı sağladı!'

ABD’nin New York kentinde yaşayan Türk işadamı Üzeyir Tari, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki “One Minute” sözünden esinlenerek, Yahudi işadamı ve yakın arkadaşı Eliyahu Nurieli ile Manhattan’da ‘One Minute Cafe’ adlı bir işyeri açtı.



Manhattan’daki İstanbul Cafe’nin sahibi olan Malatyalı Tari, Erdoğan’ın sözlerinin kendilerine bir Türk olarak büyük onur verdiğini ve İsrailli ortağıyla açtığı kafeye bu adı verince, müşterilerinden de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Asıl mesleği elektronikçilik olan Tari, şöyle konuştu: “9 yıllık ortağım Eliyahu Nurieli, Türkiye hayranı bir İsrailli. Amerika’ya geldiğimden beri ortağız. Başbakan Erdoğan’ı Eliyahu da seviyor. Bu ismi önerdiğimde onun da hoşuna gitti ve kafeyi açtık. Başbakanımız, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e bu çıkışı yaptıktan sonra, ilk olarak Bangladeşli bir müşterimiz bize Erdoğan’ın gösterdiği tavrı ve duyduğu memnuniyeti aktardı. Ardından pek çok müşterimizin bize bakış açısı değişti. Bu sözün bize ekonomik olarak ciddi katkı sağladığını gördük.”



Times Meydanı sırada



Tari, One Minute Cafe’yi açmak için Manhattan’da kiraladıkları dükkanın sahibiyle 10 yıllık anlaşma yaptıklarını bildirdi. Mülkün sahibinin de bir başka Yahudi olduğunu belirten işadamı şöyle devam etti: “Mülk sahibi, imzayı attığımızın ertesi günü tekrar yanımıza gelerek, bize ticari nedenlerle sözleşmeyi feshetmek istediğini söyledi. Anlaşmayı bozması için önerdiği 300 bin dolarlık ücreti kabul etmedik ve yeni cafemizi açtık. Biri New York’un dünyaca ünlü Times Meydanı’nda olmak üzere iki kafe daha açacağız.”