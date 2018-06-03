Erdoğan: Biz yaparız HDP yıkar, camilerinizi, okullarınızı bombaladılar; yaktılar, yıktılar

Cumhurbalkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarda kaldıkları sürece ayrımcılık yapmadıklarını belirterek, "Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı, yıkmadılar mı, evlerin altından tüneller açmadılar mı? Camilerimizi, evlerimizi yaktılar yıktılar. Bombaladılar. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız?" dedi.

"53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş'ın eline bulaşmıştır, bunun bedelini ödeyecek" diyen Erdoğan, "Artık hiçbir terörist gelip halkın yakasına yapışamıyor, haraç alamıyor. Kürt kardeşlerimin evlatlarını zorla alıp dağa götüremiyor. Artık hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" ifadesini kullandı.

Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Terör örgütü, hendeklerle, tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır belediyesi önünde anaları ağlattılar. Sizleri tarihinizden, kültürünüzden, ahlakınızdan, geleneklerinizden kopartıp marjinal örgütlerin kulu kölesi yaparak aramıza girmeye çalıştılar.

Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yoktur. Diyarbakır bölgemizdeki illerimiz çoğu gibi ihmal edilmişti. Diyarbakır şu an yaptığımız yatırımlarla güneydoğunun adeta İstanbul’u, İzmir’i haline geliyor.



Diyarbakır’ın eski stadının yerine Millet Bahçesi yapacağız. Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı, yıkmadılar mı, evlerin altından tüneller açmadılar mı?



Camilerimizi, evlerimizi yaktılar yıktılar. Bombaladılar. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Siz ölümü öldüren insanlarsınız.

Artık hiçbir terörist gelip halkın yakasına yapışamıyor, haraç alamıyor. Kürt kardeşlerimin evlatlarını zorla alıp dağa götüremiyor. Artık hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor. Artık hiç kimse evde, sokakta, kahvede Kürt kardeşimin tepesine binip ensesinde boza pişiremiyor. Bütün bunları sizler için yaptık"