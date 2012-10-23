Erdoğan: Biz sizi Kürt olduğunuz için mi seviyoruz!

Van Erciş'te yapımı tamamlanan afet konutlarının anahtar teslim töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, BDP'yi eleştirerek 'Biz sizi onlar gibi Kürt olduğunuz için değil Allah için seviyoruz' dedi.

Başbakan Erdoğan, Erciş depreminin ardından TOKİ tarafından inşa edilen afet konutlarının anahtar teslim ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.

Başbakan Erdoğan, hükümetin her türlü imkanını bölge için seferber ettiğini, devletin şefkat elini Van 'a, Erciş'e uzattığını vurgulayarak, “Bunların yanında hükümet olarak her türlü imkanımızı bu bölgeye seferber edip devletin şefkat elini uzatırken aziz milletimiz de Vanlı kardeşlerinin sevgi elini, dostluk elini gördü. Biz, Vanlı kardeşlerimizi sıkıntılarıyla baş başa bırakmadık” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , “Biz, Van'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman sıkıntılarıyla bırakmadık, daima kardeşlerimizin yanında bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Bu kardeşlik hukukumuzun gereğidir” dedi.

BDP ’yi de eleştiren Erdoğan ‘Bizimle onların farkı bu kardeşlerim. Biz sizi niye seviyoruz, Vanlı olduğunuz için mi, Kürt olduğunuz için mi? Biz herkesi yaradan yarattığı için seviyoruz, Allah için seviyoruz. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ayrımcılık tohumu atanlara prim vermeyeceğiz. Allah için seveceğiz. Biz hizmet için geliriz, onlar yakmaya yıkmaya gelirler. Biz yavrularımız için okullar yapıyoruz, onlar yakıyor. Bunların asla ve asla Kürt kardeşimin sorunuyla derdi yok. Bunlar sadece istismar peşinde. Kürt kardeşlerimi kandırarak dağa çıkardığı çocuğu kullanma peşinde.’ dedi.