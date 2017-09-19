Erdoğan: Biz paramızla silah alamıyoruz, ABD terör örgütüne silah veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de PBS kanalına mülakat verdi. Erdoğan, ABD Kongresi'nde korumalara silah satışını sağlayan yasanın geri çekilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken, siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz" dedi.

Amerikan PBS kanalına mülakat veren Erdoğan, ABD Kongresi'nde korumalara silah satışını sağlayan yasanın geri çekilmesi kararına inanamadığını söyledi. Erdoğan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken, siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün kongreye verdiği silah satış bildirisini geri çekmişti. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için yılın başında ABD'li bir silah şirketi ile yapıldığı belirtilen 1.2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması rafa kalkmış oldu.