Erdoğan: Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğunu Körfez ülkelerinin oluşturduğu 7 ülkenin Katar ile ilişkilerini kesmesiyle başlayan krize ilişkin Katar'a açık destek verdi. "Katar'a gıda, ilaç vermemizden rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerinin kullanan Erdoğan, Katar'a yönelik ambargoyu da kaldırma çağrısı yaptı.

AK Parti İl Teşkilatı'nın iftar buluşmasında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



16 Nisan halk oylamasında tercihleri ile Türk demokrasisine çağ atlatan herkese teşekkür ederim. Karşımızda kimler bir araya gelirse gelsin, gelecekleri de var. Biz hep kararlı ve planlı yürüdük. Bir metal eskimesi var. Bunu atmamız lazım ve 2019'a bu şekilde girmemiz lazım. Bize rehavet yakışmaz.



Bu kutsal Ramazan'ı komşularımız başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar 1 tas çorbaya, huzura aç geçiriyor.



Liderler ve Körfez halkı, sizlere sesleniyorum; kardeş kavgasının kazananı olmaz. ABD'nin üssü sizi niye rahatsız etmiyor. İftiralarla bir yere varılmaz. Kriz simsarları daha Körfez Krizi'nin ilk anından itibaren mutluluklarını dile getirdiler. Bizim bu tezgahı bozmamız gerekiyor.



Katar'a gıda, ilaç vermemizden rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.



Katar'a ambargo tamamen kaldırılmalı, kardeşler arasında bu olmamalı.

Suudi yönetiminden ricam var; Siz Körfez'in en güçlüsüsünüz. Size kardeşliğin bekçisi olmak yakışır, düşmanlığın değil.



Katar'ın teröre destek verdiğine ben şahit olmadım. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.



Türkiye olarak daima coğrafyamızda istikranın, barış ve huzurun yayılmasından yana olduk. Aynı gayretle de devam ediyoruz.