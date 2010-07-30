Erdoğan: Biz gidince terör bitecekse gideriz

T24 - AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, referandum mitingleri çerçevesinde halka seslendiği Balıkesir'de "Hatay'da taşeron örgütün gerçekleştirdiği saldırıdan muhalefetin fırsat gördüğünü" belirterek, "Biz gidince terör bitecekse gideriz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer terör bizim iktidardan çekilmemizle bitiyorsa, biz çekiliriz" dedi.

Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugün iktidarı, muhalefeti yaptıkları ile anlatmaya gelmediğini, halk oylamasını konuşmak için vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Alandakilere "Darbe Anayasası mı, milletin Anayasası mı?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını alınca, "Bu milletin neden AK Parti'yi tercih ettiğini anlamak istiyorsa, CHP gidip başka yerlerde işbirlikçiler aramasın, kendisine baksın, kendisine" dedi.

CHP'nin yaptığı muhalefeti "dostlar başına" olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar bu kafayla devam etikleri sürece asla ve asla tek başına iktidar olamazlar. Şimdi çıkmış diyor ki, 'Oylarımda anlamlı bir artış olmazsa genel başkanlıktan çekilirim'. Peki anlamlı ne demek, ölçüsü ne, birimi ne? Bunun cevabı yok. Tek başına iktidar olmak gibi bir hedef ortaya koyamıyorsun. Birinci parti olma gibi bir hedefi önüne koyamıyorsun. Neymiş, oylarında artış olursa başarılı sayılırmış.

Balıkesir'in tirit yemeği meşhurdur. Ben Balıkesirli hanım kardeşlerime soruyorum. Bunlar sade suya tirit doğramaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar çokkesin konuştum, 'Eğer partim genel seçimlerde ikinci olursa genel başkanlığı bırakırım' dedim. 'Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, siz de açıklayın' dedim onlara. Hiçbirisi açıklamadı. Çünkü bunlara koltuk rahat geliyor, rahat. Bırakamazlar, bırakamıyorlar."



'Taşeron örgüt Hatay'da saldırırken muhalefet bunu fırsat görüyor'



Erdoğan Dörtyol ve inegöl'deki olaylarla ilgili de sert mesajlar verdi.

"Polisimi şehit eden anlayış ne kadar tehlikeli ise polis araçlarını ateşe veren ziniyet de o kadar kötüdür" diyen Erdoğan muhalefeti "terör saldırılarını fırsat görmekle" eleştirdi:

"Taşeron örgüt Hatay'da saldırırken muhalefet bunu fırsat görüyor. Biz gidince terör bitecekse gideriz. Polisimi şehit eden anlayış ne kadar tehlikeli ise polis araçlarını ateşe veren anlayış da o kadar kötüdür. Ne demek benim Kürt kökeli vatandaşlarımın dükkanlarını yakmak. Olmaz böyle birşey."

Erdoğan ayrıca, "Hiçkimse kanun kral tanımadan sokakları çatışma yerine çeviremez" dedi ve siyasetçilere çağrı yaptı.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Başbakan, "Biz birbirimize öyle kardeş olduk ki kimse ayıramaz kimse hasım edemez. Akrabayız kardeşiz" şeklinde konuştu.

"Oylarımda anlamlı artış olmazsa genel başkanlıktan çekilirim" diyen Kılıçdaroğlu da erdoğan'ın hedefindeydi.

Erdoğan, "Bunun ölçüsü ne? Birimi ne? Yüreğiniz varsa siz de açıklayın dedim açıklayamadılar" diye konuştu.



