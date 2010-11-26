Erdoğan: 'Biz de ‘Schengen’ kuralım'

T24

'Art niyetli kampanya var'



7 liderle görüştü



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut’ta kaldığı Inter Continantal Otel’de düzenlenen Arap Bankalar Birliği Konferansı’nda “2010 Liderlik Ödülü”nü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, bölgede Schengen tarzı yapılanma oluşturulması gerektiğini, bunun tüm bölgenin çıkarına olduğunu kaydetti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyleSon dönemde arka arkaya Suriye, Libya, Ürdün ve Lübnan ile vizelerin kaldırıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle dedi:“Hiçbir zararını görmedik. Tam tersine bu vizelerin ne kadar anlamsız olduğunu net gördük. Vizeleri kaldırmadık halklarımız arasındaki 100 yıllık hasreti kaldırdık. Halklarımız kucaklaşıyor. İşadamlarımız serbestçe gidip geliyor. Bütün bölgenin insanları hep birlikte kazanıyoruz. AB ‘Schengen’ diyor. Tamam biz niye kendi aramızda bunun benzerini rahatlıkla yapamıyoruz. Nedir bu korku, çekince? Bunu anlamak mümkün değil. Bütün bunlardan kimse rahatsızlık duymasın. Biz bölgede barış, huzur ve istikrar istiyoruz. ”Son dönemlerde bölgede gelişen ilişkilerin ardından eksen kayması tartışmalarının yaşanmasıyla ilgili olarak da Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin Arap kardeşleri ile yakınlaşmasını farklı yerlere çekerek eksen kaydığı tartışmasını yürütenlerin art niyetli kampanya yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:“Aslında bizim dayanışmamızı çekemiyorlar, amaç başka. Sen Lübnan ’a en modern tanklarla uçaklarla girecek. Çocuk, kadın, demeden okul, hastane demeden bombalayacaksın. Sonra da bizden susmamızı bekleyeceksin. Gazze’ye fosfor bombasıyla girecek okulda çilek tarlasındaki çocukları katledeceksin, Akdeniz’de devlet terörü uygulayacaksın, bebeklere mama götüren 9 kardeşimi katledeceksin sonra da bizden susmamızı bekleyeceksin. Susmayacağız. Var gücümüzle hakkı hukuku haykıracağız. ”Bu arada Erdoğan, Lübnan’daki siyasi krizin çözümü için, eski başbakanlar Necip Mikati ile Fuat Sinyora ve eski Cumhurbaşkanı Emin Cemayel’le görüştü. Erdoğan, daha sonra Lübnanlı Kuvvetler Partisi lideri Samir Caca, Hür Vatansever Hareketi Lideri Mişel Aun, Hizbullah Meclis Başkanı Muhammed Raad ve İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat’la buluştu.Lübnan’daki Türk birliğini ziyaret eden Erdoğan, askerlerle birlikte karavana yedi.