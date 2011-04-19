Erdoğan: Biz de kalkarız onların karşısına 10 bin genci koyarız.

T24 -Başbakan, 'Taksim’de iki bin genci yürütmek problem değil. Biz de kalkarız onların karşısına 10 bin genci koyarız. Ama gerilimden yana değiliz' dedi



Ak Parti’nin 550 adayı Başbakan Erdoğan tarafından törenle tanıtıldı. Erdoğan’ın konuşmasındaki hedeflerden birisi YGS’deki şifreleme iddiaları üzerine protesto yürüyüşü yapan liseli öğrencilerdi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YGS’yi siyasi malzeme yapmaları nedeniyle CHP, MHP ve BDP’yi ahlaksızlık ve fırsatçılıkla suçladı. Taksim’e iki bin gencin muhalefetin desteği ile yürümesini de eleştiren Erdoğan, “Taksim’de bin kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki bin genci yürütmek problem değil. Onlar YGS sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken, biz de kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane genci koyarız. Ama biz bu ülkede gerilimden yana değiliz” dedi.



Erdoğan, dün Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen Ak Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısında Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) hakkındaki tartışmalara da değindi. Muhalefetin tavrını eleştiren Erdoğan, şu mesajları verdi:



ÇİRKİN GAYRET İÇİNDELER: Bakın şu anda, CHP’si, MHP’si, BDP’si, YGS üzerinden, çok yoğun bir şekilde gençlerimizi istismar etmenin gayreti içindeler. 1,7 milyon gencin hayallerini, geleceklerini, umutlarını, siyasi malzemeye dönüştürerek, buradan kendilerine bir rant sağlamanın çirkin gayreti içindeler. Söz konusu olan, 1,7 milyon gencin hayalleridir. Söz konusu olan, 1,7 milyon gencin geleceğidir, umududur.



KİRLİ İLİŞKİLERİN KARŞISINDAYIM: Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, oyunundan, eğlencesinden fedakarlık yapan gençlerin hissiyatını siyasi malzeme haline getirmek, çok açık söylüyorum, ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır. Eğer, sınavda bir yanlış varsa, bir kayırma varsa, yasadışı, kirli ilişkiler varsa, buna karşı çıkacak, bunun karşısında güçlü tepki koyacak ilk kişilerden biri ben olurum, arkadaşlarım olur.



ŞİFREDEN ÇIKAR SAĞLAYAN TEK KİŞİ YOK: Devletin ilgili kurumları, son derece büyük bir hassasiyet içinde meseleyi inceliyor, yargısına varıncaya kadar, araştırıyorlar ve takip ediyorlar. Ama, soruyorum, bir tek kişinin kayırıldığına dair somut deliliniz var mı? Şifre iddialarından çıkar sağladığını ispat edebileceğiniz tek bir genç var mı? Yok. Ama ortada, duyguları istismar edilecek, sokağa dökülecek, zihinlerine, yüreklerine şüphe düşürülecek bir genç grup var.



İDDİALARIN TAKİPÇİSİYİM: Bu ülkenin başbakanı olarak, YGS ile ilgili iddiaların tamamının takipçisiyim. Gençlerimiz rahat olsunlar, müsterih olsunlar, gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Gençlerimiz, kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler, tanısınlar





Ergenekon irtibat bürosu açtılar



Erdoğan, Ergenekon örgütü iddiasıyla suçlananları aday gösteren CHP ve MHP’ye sert çıktı. Erdoğan şöyle dedi: “Önce çetelerin avukatı olduklarını söylediler. Ardından, çetelerin operasyonuyla birbirlerine girdiler. Yetmedi, kürsüye çıktılar, Sayın Genel Başkan ana muhalefetin, ‘Nerede bu Ergenekon örgütü, gidip üye olacağım’ dedi. Silivri’de. Eğer üye kayıt defterini aldıysan gider üye olursun. Ergenekon’un üye kayıt ofisini bulamayanlar, şimdi kendi parti çatıları altında, Ergenekon’un irtibat ofisini açmaya karar verdiler. Dışarıdan aday bulamadılar, içeriden, Silivri’den aday transfer ettiler. Buradan, MHP’ye, CHP’ye soruyorum; siz milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, Silivri’nin iradesini mi?”







