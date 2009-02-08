Erdoğan: Birleşin ki sizi daha güçlü savunalım

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayan Başbakan Erdoğan, El-Fetih – Hamas bölünmesinin Türkiye’nin elini zayıflattığını söyledi.



“Bunlar kendi aralarında anlaşamıyorlar” tezinin öne sürüldüğünü belirten Erdoğan, “Birleşin ki, sizi çok daha güçlü savunabilelim” dedi.



Başbakan Tayip Erdoğan, İsrail’in Gazze saldırısının ardından Hamas konusunda eleştirdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a, “Birleşin ki sizi daha güçlü savunabilelim” dedi. Erdoğan, önceki akşam Başbakanlık Konutu’nda yemekte ağırladığı Abbas’a, Filistin’deki El Fetih-Hamas bölünmesinin ellerini zayıflattığından yakındı. Erdoğan, "Gittiğimiz yerlerde sizi savunduğumuz zaman önümüze hep ’bunlar kendi içlerinde anlaşamıyorlar ki İsrail ile barış masasına oturabilsinler’ tezini ortaya koyuyorlar" dedi.



Abbas’a, "Bizim sizi daha güçlü savunabilmemiz için artık kendi aranızdaki birliği sağlamanız gerekiyor" diyen Erdoğan, bu konuda her iki tarafın da adım atması gerektiğini söyledi. Aralarındaki ayrılığı gidererek, birlikte hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin de bu ayrılığın ortadan kaldırılarak bir uzlaşı hükümetinin kurulabilmesi konusunda üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Biz de isteriz



Kendilerinin de bunu arzuladığını belirten Abbas da bu amacı gerçekleştirebilmek için bir an önce demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesini istediklerini söyledi. Ancak Abbas’ın herhangi bir seçim tarihi vermediği öğrenildi.



Abbas, önceki akşam Ankara’ya gelir gelmez gittiği Başbakanlık Resmi Konutu’nda üç saat kaldı. Önce birlikte yemek yiyen Erdoğan ile Abbas, daha sonra uzun bir süre de başbaşa görüştü. Görüşmeye ilişkin dün Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Filistin-İsrail sorunu güncel boyutlarıyla ele alınmış; bu bağlamda, Gazze’de ateşkesin kalıcı olması için atılabilecek adımlar, Filistin’de ulusal uzlaşı faaliyetlerinde gelinen son nokta ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir" denildi.



Abbas teşekkür etti



Abbas’ın, Fransa, İngiltere ve Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarına ilişkin Erdoğan’a bilgi verdiği de belirtilen açıklamada, Abbas’ın Türkiye’nin, Filistin-İsrail sorununun çözümü için gösterdiği çabalar ile Gazze’ye yönelik sergilediği insani dayanışma nedeniyle teşekkür ettiği de kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:



Katkılar sürecek



"Taraflar, Filistin ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiği gerçeğinden hareketle, bütün Arap ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olan Türkiye’nin, özellikle çift taraflı, sürdürülebilir ateşkes şartlarının sağlanması, Gazze’ye yönelik insani yardımların ulaştırılması ve ulusal uzlaşı için Mısır’ın yürütmekte olduğu müzakerelere olumlu katkılarını sürdürmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

