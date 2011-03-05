Erdoğan: Bırakın yargı işini yapsın

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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Üzülüyorum

Sanayi Bakanı Ergün: İnsanlar kitap yazdığı için gözaltına alınamaz

Ergenekon kapsamında yapılan gözaltılar

Adalet Sarayı'nın devir teslim törenine katılan Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada, Nedim Şener ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 11 kişinin evinde yapılan aramaları ve 9'u gazeteci 10 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:"Tutukluluk süresi dolduğu için, dosyalar zamanında incelenmediği için terör zanlıları, katil zanlıları serbest bırakıldı. Önlerine farklı dosyalar geldiğinde ışık hızında inceleyip karara bağlıyorlar. 24 saatte benimle ilgili kararı verdiler. Yargı siyasallaşıyor diye bağıranlar, 'onama mı isterisin bozma mı' diyerek ısmarlama kararlar veriyor. Şimdi 74 milyonun evladı ayrımsız şekilde yargı kadrolarına alınacakken, birileri itiraz ediyor.""Bu operasyonları hükümet yapıyormuş gibi lanse ediliyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye kuvvetler ayrılığı üzerine bina edilmiş bir demokratik rejimdir. Yürütmenin, yasamanın, yargının görev ve sınırları bellidir. Hiçkimse yargının tasarruflarından dolayı bize fatura kesmeye, bizi hedef tahtasına yerleştirmeye kalkışmasın.Anamuhalefet partisini, medyayı son günlerdeki operasyonlar nedeniyle takındıkları tavırdan dolayı sorumlu olmaya davet ediyorum. Biz hâkim, savcı değiliz, birileri gibi avukat da değiliz. Biz sadece yargıya yardımcı oluruz.Bir siyasetçi olarak, bir başbakan, olarak yürütmenin ve yasamanın bir üyesi olarak, yargının yıpratılmasına, yargının hedef tahtası haline getirilmesine, yargının işini zorlaştıracak beyanatlar verilmesine de razı olamayız. Biliyoruz ki bunu anayasa ve yasalar çerçevesinde, yetkileri çerçevesinde yapmaktadır. Bırakalım yargı kendi işini yapsın. En hızlı şekilde suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırsın. Herkes yargıya bu noktada yardımcı olsun, işini kolaylaştırsın. Bunun dışındaki yaklaşımlar yargının işini zorlaştıracak sorumsuzca davranışlardır."